Новости

В ВТБ не ожидают сложностей с настройкой банкоматов под новые банкноты 19:46
"Ак Барс" стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина 19:40
В Москве водитель Mercedes сбил пешеходов и сбежал 19:27
Поддержка возобновляемой энергетики до 2035 года составит 350 млрд рублей 19:22
Глава МВД утвердил новый регламент экзамена на водительские прав 19:08
ЛДПР готовит законопроект о наказании за интервью с убийцами и насильниками 19:06
СМИ: База США на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу 18:52
Запущен новый интерактивный проект "Атлас памяти Росгвардии" 18:44
Принц Гарри устроился в компанию карьерного тренинга 18:38
Дуров: Telegram привлек 1 млрд долларов инвестиций 18:31
В Москве раскрыто заказное убийство за 3,5 миллиона рублей 18:30
Доработку ГИС ЖКХ будут еженедельно обсуждать у вице-премьера 18:21
ФАС пригрозила "Яндексу" штрафом до полумиллиона рублей 18:19
Пьяный пассажир столичного метро избил сотрудницу службы безопасности 18:11
У работника кондитерской фабрики в Москве отобрали 6 млн рублей 18:11
В Солнечногорске пресечена попытка сбыта 2 кг синтетических наркотиков 18:08
Предприниматель Шпигель арестован по делу о взятках пензенскому губернатору 17:41
Болгария вышла на первое место в Европе по смертности от COVID-19 17:38
В Хибинах после снежного обвала эвакуируют еще одну детскую группу 17:37
Вышел трейлер драмы с Кейтелем и МакДауэллом "Кровь на короне" 17:37
У экс-главы Клинского района и окружения изъяли имущество еще почти на 1 млрд 17:34
ВЦИОМ: Большинство россиян согласно с возможной блокировкой Twitter 17:21
В Крыму спрогнозировали турпоток до восьми млн человек в 2021 году 17:21
Олич обратился к игрокам ЦСКА после своего назначения 17:19
Россия в шесть раз увеличит скорость перевозки грузов за счет цифровизации 17:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
К чему приведет повышение ключевой ставки
К чему приведет повышение ключевой ставки
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
23.03.2021 20:10
Рубрика: Происшествия

Горы и горе

Следователи выясняют, почему туристическая группа попала в Мурманской области под снежный обвал
Текст: Алексей Михайлов ("Российская газета", Мурманская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 61(8412)
Уголовное дело возбудил Следственный комитет после ЧП с туристами из Санкт-Петербурга, которые попали под снежный обвал в Мурманской области. Жертвой стихии стала 12-летняя школьница, которая погибла от переохлаждения. В группе находилось 16 человек - трое взрослых и 13 детей. Туристы двигались в районе горы Маннепахк. Группу возглавлял опытный руководитель общефизической подготовки туристического клуба "Скиф" дома детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга Сергей Смирнов. Сейчас пострадавшие эвакуированы.
Добраться к пострадавшим спасателям удалось с трудом. Фото: СУ СКР по Мурманской области Добраться к пострадавшим спасателям удалось с трудом. Фото: СУ СКР по Мурманской области
Добраться к пострадавшим спасателям удалось с трудом. Фото: СУ СКР по Мурманской области

Как и полагается, перед выходом туристы зарегистрировались в МЧС (сообщили состав группы, маршрут, контрольный срок возвращения). Путешественники шли по проверенному и хорошо известному маршруту. Ничто не предвещало беды, но вечером 22 марта на туристов внезапно обрушился снежный карниз. Многие сумели выкопаться из снежного плена сами - кроме 12-летней участницы похода, которую сумели найти спустя два часа. Она была жива, но находилась в критическом состоянии. Попытка реанимировать ребенка позже оказалась безуспешной.

Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС
В Хибинах после снежного обвала эвакуируют еще одну детскую группу

Спасателей вызвали сразу, но было ясно: ждать их придется долго - темнота, глубокий снег и крутой подъем на гору позволили им пробиться к группе только под утро. Вместе с сотрудниками МЧС к лагерю тургруппы прибыли медработники, но им осталось только констатировать смерть девочки. На следующий день, 23 марта, в сопровождении спасателей группа вышла на лыжах из лагеря на горе Маннепахк по заранее проложенной спасателями тропе в сторону станции Имандра, откуда их доставили в Мончегорск.

- Вывезти туристов на снегоходах прямо из лагеря было невозможно, туда не добраться на транспорте, - пояснили в пресс-службе МЧС. - По этой же причине спасатели смогли попасть на место происшествия только ночью. Лагерь туристов был расположен в верхней части горы, и пришлось преодолевать крутой подъем. Сейчас в Хибинах глубокий снег, затрудняющий движение.

Родители участников похода запомнят эту ночь на всю жизнь:

- У моего сына это не первый поход. Конечно, его нельзя уберечь от всего, но так страшно мне еще никогда не было, - признался Слава Мавричев, отец одного из подростков.

- Дети сами себя выкапывали, - заявила мать одного из юных туристов, который сумел выбраться из-под снега самостоятельно.

Группа из 16 человек, в составе которой были трое взрослых и 13 детей, двигалась в районе горы Маннепахк. Ее возглавлял опытный руководитель

Сейчас по факту трагедии возбуждено уголовное дело. Следователи досконально разберутся в ситуации, подчеркнули в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

В свою очередь, в администрации Приморского района Санкт-Петербурга, где расположен "Скиф", выразили соболезнования семье погибшего ребенка и заявили, что подключатся к проверке похода наряду со следственными органами. Все будущие экспедиции "Скифа" отменены. Однако прошлые ошибки этим уже не исправишь.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область РГ-Видео

Главное сегодня

Глава МВД утвердил новый регламент экзамена на водительские прав
Трое летчиков погибли при срабатывании на земле катапульты в Ту-22М3
В регионах скорректируют меры по восстановлению занятости
Мантуров: Заключать соглашения по ценам на другие продукты не планируется
Лавров: У России нет отношений с Евросоюзом
Мошенники придумали новый способ обмана банковских клиентов
Верховный суд разъяснил, как снизить алименты