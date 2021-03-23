Уголовное дело возбудил Следственный комитет после ЧП с туристами из Санкт-Петербурга, которые попали под снежный обвал в Мурманской области. Жертвой стихии стала 12-летняя школьница, которая погибла от переохлаждения. В группе находилось 16 человек - трое взрослых и 13 детей. Туристы двигались в районе горы Маннепахк. Группу возглавлял опытный руководитель общефизической подготовки туристического клуба "Скиф" дома детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга Сергей Смирнов. Сейчас пострадавшие эвакуированы.

Как и полагается, перед выходом туристы зарегистрировались в МЧС (сообщили состав группы, маршрут, контрольный срок возвращения). Путешественники шли по проверенному и хорошо известному маршруту. Ничто не предвещало беды, но вечером 22 марта на туристов внезапно обрушился снежный карниз. Многие сумели выкопаться из снежного плена сами - кроме 12-летней участницы похода, которую сумели найти спустя два часа. Она была жива, но находилась в критическом состоянии. Попытка реанимировать ребенка позже оказалась безуспешной.

Спасателей вызвали сразу, но было ясно: ждать их придется долго - темнота, глубокий снег и крутой подъем на гору позволили им пробиться к группе только под утро. Вместе с сотрудниками МЧС к лагерю тургруппы прибыли медработники, но им осталось только констатировать смерть девочки. На следующий день, 23 марта, в сопровождении спасателей группа вышла на лыжах из лагеря на горе Маннепахк по заранее проложенной спасателями тропе в сторону станции Имандра, откуда их доставили в Мончегорск.

- Вывезти туристов на снегоходах прямо из лагеря было невозможно, туда не добраться на транспорте, - пояснили в пресс-службе МЧС. - По этой же причине спасатели смогли попасть на место происшествия только ночью. Лагерь туристов был расположен в верхней части горы, и пришлось преодолевать крутой подъем. Сейчас в Хибинах глубокий снег, затрудняющий движение.

Родители участников похода запомнят эту ночь на всю жизнь:

- У моего сына это не первый поход. Конечно, его нельзя уберечь от всего, но так страшно мне еще никогда не было, - признался Слава Мавричев, отец одного из подростков.

- Дети сами себя выкапывали, - заявила мать одного из юных туристов, который сумел выбраться из-под снега самостоятельно.

Группа из 16 человек, в составе которой были трое взрослых и 13 детей, двигалась в районе горы Маннепахк. Ее возглавлял опытный руководитель

Сейчас по факту трагедии возбуждено уголовное дело. Следователи досконально разберутся в ситуации, подчеркнули в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

В свою очередь, в администрации Приморского района Санкт-Петербурга, где расположен "Скиф", выразили соболезнования семье погибшего ребенка и заявили, что подключатся к проверке похода наряду со следственными органами. Все будущие экспедиции "Скифа" отменены. Однако прошлые ошибки этим уже не исправишь.