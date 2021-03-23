Стратегический инвестор Петербурга расширяет географию поставок

События последнего времени ускорили выход фармацевтической отрасли на передовые рубежи научно-технического прогресса. О том, что дает локализация зарубежного производства в Петербурге и что формирует позитивное отношение к российским препаратам в других странах, рассказал генеральный директор компании "ПОЛИСАН" Дмитрий Борисов.

Самодостаточность

- Завершен стратегический проект локализации производства международных фармацевтических компаний Stadа, Bayer и Pfizer на территории вашего завода во Фрунзенском районе. Как вы оцениваете результат работы?

Дмитрий Борисов: Все три проекта успешно реализованы, продукция поступает в российские аптеки и больницы. Мы закончили масштабную модернизацию, сумма инвестиций составила почти пять миллиардов рублей. Выпуск продукции увеличен на 30 процентов по сравнению с 2019 годом.

- Введен ли в строй новый научный центр, ваш собственный?

Дмитрий Борисов: Его открытие состоялось в ноябре 2019 года, весь наш научный департамент переехал туда. Центр оснащен самым современным оборудованием, в том числе пилотной линией для наработки экспериментальных препаратов. Получилась такая самодостаточная производственно-технологическая единица, способная выполнять полный цикл разработки и выпуска лекарственных средств. Думаю, это один из самых современных научных центров не только в городе, но и в стране. Ввод его в эксплуатацию позволил нам значительно увеличить потенциал по созданию новых оригинальных препаратов.

Безопасность

- Для подготовки оригинального препарата и вывода его на рынок требуется до семи лет. Сокращается ли этот срок в новых условиях, когда стали применять компьютерное моделирование?

Дмитрий Борисов: К сожалению, нет. Требования безопасности и эффективности по-прежнему не позволяют ускорить работу, и, думаю, это правильно. Быстрее можно производить только дженерики - копии готовых оригинальных препаратов с непатентованным названием. Мы же выпускаем только оригинальные лекарственные средства, это наши собственные разработки. Все исследования проводятся по самым строгим нормам лабораторной и клинической практики. Профиль безопасности и доказательная база - первое, на что обращают внимание контролирующие организации при подаче разработчиком досье на клинические исследования. Большую статью наших расходов составляет и добавление новых показаний к применению препаратов, уже существующих на рынке. Мы много инвестируем в это направление.

- То есть препараты со временем совершенствуются?

Дмитрий Борисов: Не совсем так. Состав остается тот же, однако рассматриваются дополнительные ниши потенциальной эффективности в терапии и проводятся клинические исследования, чтобы это доказать. После получения положительных результатов новые показания вносятся в инструкцию и препарат начинает применяться в следующих нозологиях.

Стабильность

- В составе вашего научно-технологического центра есть так называемый центр стабильности. В чем заключаются его функции?

Дмитрий Борисов: Центр стабильности - это целый этаж с большим количеством климатических камер, в которых все собственные и контрактные препараты проходят испытания в случае смены поставщика субстанции, замены ампулы или покрытия таблеток. Тогда мы по закону обязаны сделать новую тестовую серию, проверив препарат на стабильность при определенной влажности, температуре, снять все данные с оцифрованных приборов-холодильников и предоставить в Минздрав, показав, что внесение ингредиента от нового поставщика никак не повлияло на качество продукции. После этого новый поставщик одобряется. Для разработчика это важная часть его труда, позволяющая продемонстрировать, что новая молекула не теряет свои свойства при различных температурных режимах и уровнях влажности.

"Мы выпускаем только оригинальные лекарственные средства собственной разработки"

- Какова роль вашего дочернего предприятия "Полисинтез", расположенного в Белгороде?

Дмитрий Борисов: "Полисинтез" работает в первую очередь на потребности материнской компании, а во вторую - реализует программу развития коммерческого рынка: оттуда мы отгружаем продукцию в регионы Российской Федерации и страны СНГ. Сейчас модернизируем действующее производство в Белгороде и устанавливаем пять новых линий. Осуществлена часть проекта по энергетической безопасности - построили и ввели в эксплуатацию котельную. Объект стал автономным. Впереди пусконаладочные работы опытно-промышленного участка по наработке препаратов в объемах до 300 килограммов в месяц, так как здесь "масштабируются" новые разработки.

- Расширяется ли география поставок? Как поживает вьетнамский офис?

Дмитрий Борисов: Поживает неплохо: объем продаж в 2020 году увеличился на 20 процентов. Монголия "выросла" почти в два раза. Идет подготовка регистрационных процедур на рынках Малайзии, Филиппин, Таиланда, в Чили. В Боливию уже поставляем. Не обходится без проблем, конечно: стоимость контейнерных перевозок возросла, грузопоток из России сократился. Но мы смотрим на ситуацию оптимистично.

- Как, по вашим наблюдениям, относятся к российским лекарствам за рубежом? Новую отечественную вакцину, например, там встретили настороженно.

Дмитрий Борисов: Тем не менее ее уже признали около 40 стран, в числе которых, помимо стран СНГ, несколько государств Евросоюза. Мексика и Аргентина тоже. Поэтому мне видится, что экспорт вакцины, наоборот, положительно скажется на репутации российских лекарств. Могу сказать, что наши партнеры из Чехии, которые должны скоро приехать, сами попросили, чтобы в процессе их командировки мы организовали им прививку российским препаратом. Что касается нашей продукции, то реализация ее, допустим, во Вьетнаме, где требования схожи с предъявляемыми американской организацией FDA, говорит о том, что наши лекарственные средства соответствуют международным стандартам. Мы провели там положенные исследования на эффективность и безопасность и прошли эту проверку. Думаю, мы способствуем позитивному отношению к российским препаратам, демонстрируя высокие технологии, надежную клиническую базу и правильное досье в международном формате.