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23.03.2021 16:54
Рубрика: Общество

Ученые: Дети воспринимают голосовых помощников как живых существ

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Дети склонны воспринимать голосовых помощников не как технологический объект, а как живое существо. К такому выводу пришли ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета, проанализировав вопросы, которые дети в возрасте от 5 до 9 лет задают сервису "Алиса".

Фото: "Резидент Сколково"
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Как сообщают в пресс-службе СПбПУ, дети часто спрашивают у "Алисы", кто ее мама, где она живет, какого цвета у нее волосы. Это личные вопросы, которые позволяют предположить, что дети воспринимают сервис как личность.

Авторы исследования пришли к выводу, что нынешние дети оказались в уникальной ситуации, когда искусственный интеллект оказался так близко от них и помогает им разрешить какие-то бытовые ситуации.

Но есть и проблемы. В частности, ученые установили, что дети часто общаются с "Алисой" в приказном тоне. Голосовой помощник вежливо отвечает и в таком случае, но исследователи опасаются, что, столкнувшись с покорностью сервиса, дети могут посчитать такую модель допустимой и при общении между людьми. Также было установлено, что дети из старших возрастных групп иногда начинают провоцировать голосового помощника. В ходе исследования еще выяснилось, что дети не всегда понимают шутки "Алисы". Все это усложняет коммуникацию.

Вскоре ученые начнут разработку рекомендаций по созданию голосового помощника, который был бы ориентирован на детей дошкольного и младшего школьного возраста. Результаты исследования опубликованы в сборнике "Knowledge in the Information Society".

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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