В центре Петербурга из-под земли забил огромный фонтан с кипятком

В центре Санкт-Петербурга произошла крупная коммунальная авария - возле дома по адресу Исполкомская улица, 17, из-под земли забил фонтан с кипятком высотой в несколько этажей.

Как сообщили в АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", причиной стал дефект на трубопроводе. В 11.00 специалисты приступили к ликвидации аварии. В организации подчеркивают, что обеспечены все необходимые меры безопасности. Ремонтные работы продлятся около суток: планируемое время возобновления системы отопления в штатном режиме - девять часов утра 24 марта.

Комментируя аварию, сотрудники "Теплосетей" отмечают, что управляющим компаниям необходимо постоянно контролировать состояние систем отопления.

Сведений о пострадавших в результате коммунального ЧП нет.