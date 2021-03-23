В Калининградской области расширили систему киноребейтов, то есть возмещения затрат на съемки, которые проходят на территории региона. Согласно планам, в этом году компенсации из областного бюджета получат не только создатели художественных фильмов и сериалов, но и те, кто снимает в эксклаве клипы и рекламные ролики. В том, что мера поддержки будет востребована, не сомневаются ни представители отрасли, ни местные власти. Какую отдачу получит от ребейтов регион, выясняла корреспондент "Российской газеты".

Ребейты создателям кино и сериалов выплачивают восемь субъектов РФ. Мера поддержки стала частью проекта "Кино России", который реализует Агентство стратегических инициатив и Ассоциации продюсеров кино и телевидения. В Калининградской области система компенсаций заработала в 2017 году - регион оказался в числе первых в стране. Поначалу кинокомпаниям возвращали до 20 процентов затрат из областного бюджета. А в августе прошлого года максимальную планку в эксклаве повысили до 40 процентов. Сейчас это самая высокая ставка в РФ.

Одним из первых компенсацию в Калининградской области получил сериал "Желтый глаз тигра", рассказывающий о янтарной отрасли. Фильм, главную роль в котором сыграл Павел Прилучный, сработал как реклама региона. Его показали по одному из центральных телеканалов в сентябре - октябре 2018 года. А в ноябре 2018-го туристический поток в область увеличился. Многие отельеры тогда подтвердили: приехать в межсезонье в Янтарный край их гостей побудил именно "Желтый глаз тигра".

Как заявил глава регионального министерства по культуре и туризму Андрей Ермак, клипы и реклама могут дать еще более быстрый эффект с точки зрения популяризации региона, чем кино и сериалы. Ведь производственный процесс у музыкальных или рекламных роликов не такой продолжительный, как у полного метра. Клипы нередко выходят в тот же сезон, когда они были созданы, - в отличие от фильмов, стадия post-production у которых длится несколько месяцев или даже лет.

- При этом клипы популярных исполнителей или рекламные ролики иногда набирают гораздо более обширную аудиторию, чем фильмы, - отмечает Андрей Ермак.

На ребейты для производителей фильмов и сериалов в текущем году Калининградская область планирует направить 40 миллионов рублей. На выплаты клипмейкерам и рекламным студиям в региональном бюджете заложили десять миллионов рублей, к лету нововведение должно заработать в полную силу. Сумма - не финальная. Ее могут увеличить, если мера поддержки будет востребована.

- Новые возможности по ребейтам на территории Калининградской области уже вызвали интерес среди производителей рекламы и музыкальных клипов, - подчеркивает руководитель "Фестивальной дирекции" региона Ольга Каверзина. - В наш отдел кинематографии поступило несколько обращений - в основном от местных производителей рекламного контента. Отмечу, что проект постановления по введению новой разновидности ребейта сейчас находится на утверждении. Рассчитываем, что в скором времени мы сможем рассказать о всех нюансах получения субсидии заинтересованным сторонам. Калининградская область станет, скорее всего, первым регионом в России, который введет подобную расширенную меру поддержки.

Кинокомпаниям возвращают до 40 процентов бюджета — это самая высокая ставка в стране

Что важно, компенсации подлежат только документально подтвержденные траты, совершенные на территории области. Речь идет об аренде оборудования, проживании и так далее. То есть мера поддержки дает не только продвиженческий, но и прямой экономический эффект.

В 2019 году самый западный российский регион направил на киноребейты 50 миллионов рублей. А кинокомпании потратили на различные услуги во время съемок в области 250 миллионов рублей. В прошлом году сумма компенсаций составила 50,5 миллиона рублей, а расходы на кинопроизводство на территории Калининградской области - 215 миллионов.

Но это не значит, что в прошлом году регион остался "в минусе". Ребейт по повышенной ставке, из-за которой при практически неизменном размере компенсации уменьшились затраты, заявители получают, выполняя различные условия. Они направлены либо на развитие региональной киноиндустрии, либо на повышение узнаваемости Калининградской области.

К примеру, при премьерном показе фильма в Калининграде с присутствием на премьере режиссера и исполнителей главных ролей размер компенсации увеличивается с 20 процентов до 23. Если на съемочной площадке проходят стажировку студенты калининградских вузов или работники местных кинокомпаний, ставка ребейта увеличивается еще на три процента. Сюжет, посвященный событиям или объектам, связанным с современной Калининградской областью, прибавляет к ставке пять процентов. Если продолжительность съемочного периода на территории региона превышает тридцать дней, размер компенсации повышается еще на два процента, если пятьдесят дней - на три процента.

Так, ребейт по повышенной 28-процентной ставке получила в прошлом году продюсерская компания "Среда" Александра Цекало. Изначально восьмисерийный сериал, который снимался на территории Куршской косы, Калининграда и других муниципальных образований региона, планировалось назвать "Кесарь". Но сценаристов так вдохновили местные локации, что проект переименовали в "Косу".

Еще один позитивный эффект связан с развитием регионального кинорынка. На нем уже работают две крупные рентал-компании, которые сдают в аренду "приезжим" кинопроизводителям оборудование. А также пять студий, оказывающих услуги производственного менеджмента.

- Кадровый ресурс области, наш второй состав, позволяет снимать три-четыре проекта параллельно, - продолжает Ольга Каверзина. - Этим ребятам нужно практиковаться, для них очень важны проекты, которые приезжают в регион. Потому мы и приняли решение увеличить ставку ребейта для студий, привлекающих локальных специалистов.

Один из потенциальных претендентов на компенсации - подразделение российского онлайн-кинотеатра IVI Originals, которое отвечает за производство собственного киноконтента. По словам генерального продюсера Давида Кочарова, компания собирается снимать в Калининградской области фильм под названием "Курьер".

- Это очень простая история про главного героя, который работает курьером в доставке, - рассказал Давид Кочаров на одном из круглых столов Балтийского культурного форума. - Я надеюсь, что природа и архитектура Калининградской области будут органично вплетены в сценарий и визуальную картинку. Калининград - уникальный город. Исторически так сложилось, что здесь есть отголоски и немецкой архитектуры, и советской, и новой российской, и заброшенной архитектуры 90-х. Кроме того, в Калининградской области есть много других интересных городов, веселых, российских, но необычных. По словам Давида Кочарова, благодаря ребейтам киностудиям стало выгодно переносить производство в самый западный российский регион. "Приезжие" в свою очередь дают работу местному бизнесу.

Кстати

Сейчас компенсации в эксклаве выплачиваются в заявительном режиме. Если у компании все в порядке с документами и с выполнением условий, предусмотренных в регламенте, отказа она не получит. "Региональная кинокомиссия смотрит только на то, чтобы в фильме или сериале не было какого-то запрещенного законодательством контента, чтобы представленные финансовые документы соответствовали действительности, - пояснил Андрей Ермак. - В перспективе мы хотим довести этот механизм до стопроцентного автоматизма. Чтобы заявитель подал документы через специализированный сайт, заявку проанализировали по определенным критериям, и компания получила выплату".

Прямая речь

(Комментарий подготовлен газетой "Петербургский дневник")

Анастасия Мельникова, заслуженная артистка РФ:

- Идея рибейтов, которая получает все большее распространение в Калининградской области, кажется мне достаточно интересной. Я вижу, насколько это полезно для региона и самого Калининграда. Это повышает его привлекательность, что ведет к появлению дополнительных инвестиций и привлечению новых потоков туристов в город. Возможно, такой способ мог бы стать одним из выходов ситуации, сложившейся с "Ленфильмом". Я обожаю эту киностудию. И, если будет найден любой способ, чтобы только помочь ей, сохраняя прежнюю историю, встать на ноги, возродиться и идти вперед, то я буду выступать за любую возможность помогать любимой киностудии и городу. С другой стороны, меня не покидает противоречивое ощущение. Возникли даже некоторые опасения, и у меня внутри все борется. Дело в том, что сейчас я участвую в Комиссии по распределению бюджетных средств. И мы хотели бы и пытаемся финансово помочь каждой картине. Сделать все, чтобы Петербург выделил на нее средства. Но их постоянно не хватает. И я понимаю, что, если сейчас город будет закладывать часть денежных средств еще на один проект, это может лишить кого-то денег на съемочный процесс. В то же время Петербург и сегодня помогает кинопроизводству. Он выделяет субсидии на съемки, но с определенными (и похожими на калининградские) условиями. Когда город дает деньги, это должна быть картина о Петербурге и ее съемки тоже должны проходить в Петербурге. Например, это было так, когда снималась картина "Спасти Ленинград". Когда мы обратились в Комитет по культуре (я там играла, но не имела права защищать эту картину), и шло обсуждение будущего фильма, то там прежде всего спросили: "Будут ли съемки проходить в Петербурге?". И только после того, как продюсеры сказали, что фильм будет сниматься в самом городе, а также на Ладожском озере, по которому проходила Дорога жизни, можно было рассчитывать на субсидию. Так что можно сказать, что в Петербурге в той или иной степени подобный механизм реализуется. И, если съемки проходят в нашем городе, то он старается поддержать такой проект и выделить определенную субсидию.

(Комментарии подготовлены РИА "Сахалин-Курилы" (Южно-Сахалинск):

Нина Калинина, обозреватель:

- Сахалинская область, пусть и с небольшим опозданием (Калининград и Крым несколько лет работают в этой системе), заходит в масштабный проект "Кино России", который реализует Агентство стратегических инициатив и Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Сейчас заканчивают обновление нормативной базы, которая позволит ведомству взять на себя все юридические тонкости по оформлению грантов, предоставив режиссерам и сценаристам больше времени для творческой составляющей. Экономический эффект для региона пока оценить сложно, так как Сахалин только вливается в этот проект. Однако можно взглянуть на опыт соседей. Во Владивостоке за три года было снято 10 художественных и документальных фильмов, клипов, при поддержке проекта "Кино России". Узнаваемость региона и поток туристов увеличился примерно на 20 процентов. Как пример: один клип японской группы NGT48 "Людям всего мира", снятый во Владивостоке, в течение месяца транслировался на всех уличных экранах Японии, его посмотрели более 10 миллионов человек. В последующие месяцы количество туристов из Японии возросло в 1,5 раза.

Нонна Лаврик, министр культуры Сахалинской области:

- Пока съемочные бригады могут указывать в заявке возврат до 20 процентов от предполагаемых расходов. Мы хотим сейчас посмотреть, что у нас получилось. Понимать, насколько это нужно. Дальше уже с корректировками юридическими, экономическими, с системой ребейтов хотим запуститься в новом формате, удобном для населения. Удаленность территории, действительно, может быть препятствием для съемочных бригад, но над этой проблемой министерство работает. Есть договоренность с местным колледжем, который будет готовить технических специалистов в области кино и фотографии. Если приезжает бригада, то у нас должны быть хотя бы базовые вещи: ей нужно обеспечить звук, свет.

Иван Соснин, режиссер:

- Мы снимали на Сахалине часть фильма "Чернильное море" с Владимиром Вдовиченковым в главной роли, однако видели его больше с моря - прошлым летом на Сахалине из-за пандемии были жесткие ограничения. Конечно, жаль, что нам не разрешили съемки на самом Сахалине. Это прекрасные места, удивительные ландшафты. Я бы хотел снова туда вернуться. Здорово, что будет программа поддержки. Большим плюсом для региона стала бы техническая поддержка, как на Байкале и во Владивостоке, где целые бригады и техника "заточены" на создание фильмов. Вести всю бригаду - 40 человек - в другой регион достаточно накладно. Мы в ближайшее время едем на Байкал группой всего в 10 человек - это артисты, операторы и я, а уже там нас обеспечат необходимым.

Сергей Пономарев, краевед:

- Сахалин выгоден для съемок фильмов тем, что здесь есть и море, и порты, и горы с лесами, и пустыни, и колоритные поселки. Я готов помогать с выбором места съемок. Но мне важно понимать, о чем будет фильм, что собирается сказать им автор. Уже от этого можно отталкиваться, какие места мы можем рекомендовать на Сахалине.

Леонид Поляков, политолог, профессор департамента политики и управления научно-исследовательского института Высшей школы экономики (ВШЭ):

- Еще одним немаловажным моментом вхождения в проект для Сахалина может стать то, что десант кинодеятелей поможет жителям преодолеть комплекс "окраинности". Чтобы люди не покидали остров, власти должны организовывать как можно больше фестивалей, приглашать именитых артистов, музыкантов, писателей, художников. Смыслы новой России, которые в том числе формируются нашими деятелями культуры, они должны работать. Нужна не ориентация на Запад, а мобилизация всех культурных сил на Восток. Меры экономические, культурные, политические должны сшить страну на новой основе.