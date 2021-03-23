В Петербурге задержали продавцов путевок в несуществующие санатории

В Петербурге сотрудники уголовного розыска задержали продавцов турпутевок в несуществующие санатории.

Как рассказали в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, злоумышленники создавали сайты, якобы принадлежавшие санаториям и пансионатам (как в России, так и в ближнем зарубежье), которые на самом деле уже закрылись либо вовсе никогда не существовали. Туристов заманивали большими скидками.

Псевдоменеджеры вели переписку с потенциальными клиентами и даже общались с ними по телефону. Стоимость фальшивой путевки составляла от 20 до 70 тысяч рублей. После оплаты люди получали договор и ваучер, очень похожие на настоящие документы.

В полиции отмечают, что фейковые сайты регистрировались на иностранных серверах со скрытыми IP-адресами. А деньги от обманутых клиентов поступали на расчетные счета фирм-однодневок, оформленных на подставных лиц.

Задержаны и заключены под стражу трое участников группы. Достоверно установлено одиннадцать эпизодов мошенничества в отношении петербуржцев и жителей Ленинградской области. Однако, по предварительным оценкам, количество потерпевших может достигать шестисот человек, отмечает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье "мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Расследование продолжается.