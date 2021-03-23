В Пулково задержали посылку с радиоактивными часами

Сотрудники Пулковской таможни задержали посылку с повышенным радиационным фоном.

Как сообщила пресс-секретарь таможни Ольга Дятко, на посылку, которая должна была отправиться из Петербурга в Великобританию, среагировала система контроля "Янтарь-1П": максимально допустимый радиационный фонд был превышен в 80 раз.

В посылке оказались часы в деревянном корпусе. Сотрудники таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами выяснили, что в состав покрытия циферблата и стрелок часов входят Радий-226 и Торий-232.

По словам начальника отделения Марии Макаровой, случай не единичный, посылки с повышенным радиационным фоном периодически выявляются на Почтовом таможенном посту. В отношении таких товаров проводится экспертиза. Если она отнесет предмет к категории радиоактивных отходов, он передается в специализированную организацию для захоронения.

Такая процедура ждет и часы. Сейчас принимается решение о проведении радиологической экспертизы. Не исключено, что впоследствии будет возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов".