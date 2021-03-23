Чтобы решить проблему с утилизацией мусора на Северо-Западе, в регионе собираются построить не менее пяти мусоросжигающих заводов (МСЗ). Будет ли это благом для человека и природы?

Проблема серьезна, риски высоки, чтобы, полагаясь на "компетентные" заверения, просто созерцать развитие событий и повторить ошибки стран Европы и Америки, которые уже давно попали в "ловушку МСЗ".

В год в России образуется более 60 миллионов тонн коммунальных отходов, состоящих из десятков миллионов органических соединений. В твердых коммунальных отходах (ТКО) и промышленных отходах заложена химическая энергия, которую нужно эффективно преобразовывать в синтез газа, получая водород для развития экологически безопасной водородной энергетики, а также метанол, топливо, продукты химического производства. Нужно брать из мусора полезное, а не сжигать его, загрязняя Землю!

Опыт других стран показывает: мусоросжигание - затратный дорогостоящий процесс с превращением органики во вредные выбросы, вредные шлаковые остатки (до 28 процентов их захоранивают на полигоне). А КПД преобразования тепловой энергии в электричество - низок. При этом заражение воды, воздуха и воды может быть в радиусе 25 и более километров.

Мусоросжигание - не новинка. Еще в 1930-е годы были применены печи для непрерывного слоевого сжигания ТКО при температуре 850-1000 градусов. Это позволяло утилизировать большие объемы. Со временем выяснилось: МСЗ могут являться источниками выбросов крайне токсичных веществ, в частности диоксинов. Наряду со стойкими органическими загрязнителями и тяжелыми металлами в составе выбросов образуются оксиды серы, оксиды азота, хлороводород, аммиак.

В странах ЕС, в Японии, США, Канаде в 1960-1990-е годы построили десятки заводов, в результате деятельности которых большие территории оказались зараженными различной химией. Когда в молоке кормящих матерей были обнаружены диоксины, борьба общества с бизнесом в связке с чиновниками сдвинулась в пользу экологии. Срочно, принудительно ввели раздельный сбор отходов для уменьшения выбросов при сжигании на МСЗ.

Были приняты подробные законодательные документы, направленные на уменьшение вреда, закрыты или реконструированы десятки МСЗ. В них стали жестко контролировать процессы сжигания, ввели новые дорогостоящие технологии очистки, что позволило значительно снизить выбросы к 2000 году.

В нашей стране проблему долго игнорировали. Исследования по диоксинам в СССР были под грифом "секретно". И сейчас мы учиться на чужих ошибках не хотим. Упомянутые технологии сжигания отходов у нас отнесены к передовым. О возможном заражении территорий молчат. Игнорируют и опыт Финляндии, Швеции, Японии по сбору, вывозу и утилизации отходов, где ответственность за отходы, сбор средств лежит на муниципалитетах, которые осуществляют контроль и направляют доход на развитие отрасли.

Население Германии, Англии, и других стран попробовало "на вкус" диоксины, теперь такое "блюдо" предлагают населению Северо-Запада. Главный аргумент поборников мусоросжигания: "Ведь в мире построено много МСЗ".

Восстановление ресурсного потенциала сырья - основа современной стратегии обращения с отходами. Муниципалитеты западных стран, организовавшие систему замкнутого цикла обращения с отходами, достигли положения, при котором от первоначального объема отходов для захоронения на полигонах остается всего несколько процентов мусора! Остальное с успехом используется для обеспечения ресурсами индустрии. Подобная стратегия должна быть принята и в России.