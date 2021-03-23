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23.03.2021 13:00
Рубрика: Общество

Житель Северодвинска погасил долг монетами общим весом 22 килограмма

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Северодвинске Архангельской области мужчина принес в отдел судебных приставов два ящика монет общим весом 22 килограмма для погашения долга.

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Как сообщили в региональном УФССП, на северодвинца было открыто два исполнительных производства о взыскании задолженности по налогам и сборам. Часть средств приставы взыскали в принудительном порядке, остаток долга составлял свыше 38 тысяч рублей.

Металлические ящики, которые принес должник, были заполнены монетами номиналом 1 и 10 рублей, 10 и 50 копеек. Сотрудники пересчитали наличность - 3 849 монет на всю сумму долга. Деньги сдали в банк, задолженность по налогам и сборам полностью погашена.

Как отмечают в региональном управлении службы, случаи погашения долга мелочью происходят крайне редко. Мужчина пояснил, что копил монеты специально для этого.

В регионах Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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