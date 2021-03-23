Донские власти заявили о сохранении в 2021 году мер поддержки бизнеса, введенных во время пандемии. В частности, предприниматели по-прежнему смогут воспользоваться льготными займами и гарантийной поддержкой. Как заявил на региональном форуме "Формула роста-2021" замгубернатора Александр Скрябин, региональный бизнес смог преодолеть кризис с минимальными потерями, в том числе благодаря господдержке. Сами предприниматели и представители делового сообщества говорят, что минувший год стал испытанием на прочность и заставил искать новые пути развития.

- Мы смогли выполнить ключевые задания национального проекта ("МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - прим. ред.), у нас позитивные данные о количестве самозанятых, наиболее пострадавшие отрасли экономики показали свою устойчивость. Но сейчас надо искать новые точки развития, - сказал Александр Скрябин.

В пандемию многим компаниям пришлось оперативно подстраиваться под постоянно меняющиеся условия. Это, по словам самих предпринимателей, не только стало серьезным вызовом, но и создало новые возможности. В частности, на предприятии по производству промышленной упаковки в Ростове-на-Дону нашли альтернативу зарубежному сырью, поставки которого резко сократились.

- Сейчас мы переходим на отечественное сырье, но его также не хватает: многие производители сейчас экспортируют свою продукцию в Китай, где также возникла нехватка полимерного сырья. Ищем новые пути, в прошлом году открыли полностью автоматизированную линию по производству упаковки из вторичного сырья и видим в этом перспективу, тем более что цена на первичную упаковку за полгода выросла более чем на 40 процентов, - рассказала генеральный директор предприятия Юлия Васильцова.

Одной из наиболее пострадавших в пандемию сфер признан общепит, однако и его представители смогли найти новые решения, позволившие не только сохранить бизнес, но и придать новый импульс его развитию. По словам основателя одной из сетей пиццерий на юге России Сергея Неведрова, его компания, развивающаяся по франчайзинговой модели, в кризис не потеряла ни одного из партнеров-франчайзи, хотя спад продаж в первые недели после ввода ограничений составил от 30 до 50 процентов.

- Мы пересмотрели мотивацию всех топ-менеджеров, договорились, что руководители будут получать такую же небольшую зарплату, как и работники ресторанов. Переобучили наших поваров, они стали универсалами и смогли работать не по пять, а по два человека в смену. Переориентировали официантов на работу пешими курьерами. Так мы смогли и сохранить коллектив, и справиться с возросшей доставкой. Активно работали с такими сервисами, как "Яндекс. Еда", в это время они снизили цены на свои услуга в два раза, - рассказал Сергей Неведров.

По его словам, большую роль сыграла и государственная поддержка, безвозвратные займы на выплату зарплаты, налоговые льготы.

- В итоге мы не просто справились, а вышли совершенно другими из этой истории. Мы стали крепче, мы почувствовали тот особый дух, который был у нас, когда все только начиналось. Такая сплоченность дала на самом деле колоссальный результат, - отметил бизнесмен.

При всей важности финансовой поддержки сегодня предпринимателям от государства нужна не только она. В частности, местным производителям нужна помощь, чтобы вывести свою продукцию в крупные федеральные торговые сети, зачастую предъявляющие непосильные для малого и среднего бизнеса требования. Требуется содействие, чтобы попасть на внешний рынок, считает председатель ростовского регионального отделения "Деловой России" Андрей Грибенюк.

Для поддержки малого и среднего бизнеса в промышленности нужно продолжать развитие индустриальных парков и промзон, убежден вице-президент Союза работодателей Ростовской области Виктор Нетесанов.

- Сегодня в регионе два индустриальных парка, но только один из них находится в реестре Минпромторга РФ и может пользоваться федеральной поддержкой. Актуально было бы принять областной закон и другие нормативные акты, которые создадут условия для развития предпринимательства в этой сфере, - заключил Нетесанов. .