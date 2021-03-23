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23.03.2021 12:30
Рубрика: Общество

Гидрометцентр пообещал россиянам теплое лето

Текст: Ольга Игнатова
Температура в апреле-сентябре на всей территории России прогнозируется около и выше климатических норм, рассказал на пресс-конференции, представляя прогноз на вегетационный период (теплое время года), научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

"Холодного лета и холодной весны мы не прогнозируем", - отметил Вильфанд. При этом, как отмечается в прогнозе на вегетационный период, на севере России ожидается много положительных аномалий температуры.

Фото: РИА Новости
Вильфанд спрогнозировал теплый апрель в европейской части России

Условия для раннего начала пожароопасного сезона прогнозируются в южных районах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, а также на юге Центрального и Приволжского округов, в Южном округе и в регионах Северного Кавказа.

В апреле выше нормы средняя месячная температура ожидается в Северо-Западном федеральном округе, на большей части Центрального федерального округа, на севере Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов, в Якутии, на севере Магаданской области и Чукотки. На севере Центрального округа (сюда входит и столичный регион), а также на севере Поволжья апрель может оказаться более теплым, чем в прошлом году. Дефицит осадков наиболее вероятен в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, в Республике Тыва, на юге Забайкальского края, на севере Красноярского края и Якутии. Избыток осадков возможен на большей части Северо-Западного федерального округа, на севере Уральского федерального округа, на юге Красноярского края, на севере Иркутской области, на юге Якутии, в Магаданской области, на севере Камчатского края и на юге Приморского края.

В мае теплее обычного может быть на востоке Северо-Западного федерального округа, на большей части Центрального федерального округа, на севере Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов, на Чукотке. Дефицит осадков наиболее вероятен в Республике Коми, на юге Приволжского федерального округа, в большинстве регионов юга Сибирского федерального округа, на юге Хабаровского края. Много осадков прогнозируется на большей части Якутии. Существенно меньше, чем в прошлом году осадков ожидается на большей части Центрального и Приволжского федеральных округов, на востоке Южного федерального округа, на юге Иркутской области и Республики Бурятия.

Начало лета может выдастся жарким на северо-востоке Урала, на севере Сибири, на западе и в центре Якутии. Дефицит осадков наиболее вероятен в Северо-Кавказском федеральном округе, на северо-востоке Уральского федерального округа, на севере Красноярского края. Избыток осадков предполагается на юго-западе Сибирского федерального округа, в Забайкальском и Приморском краях.

Июль порадует теплом жителей востока Северо-Западного федерального округа, севера Урала и севера Красноярского края. Дефицит осадков возможен на северо-западе Южного федерального округа, в крайних южных районах Центрального федерального округа, на севере Иркутской области и на юге Якутии. Избыток осадков наиболее вероятен на юге Урала, на юго-западе Сибири, в Амурской области.

Фото: iStock
Вильфанд рассказал, стоит ли бояться потепления климата

Последний летний месяц будет теплым в западных областях Северо-Западного и Центрального федеральных округов, на севере Красноярского края, на северо-западе Якутии, в Республике Бурятия и Забайкальском крае. Дефицит осадков возможен на юго-западе Южного федерального округа и в центральных районах Якутии. Много осадков прогнозируется на юге Уральского федерального округа, в Амурской области и Приморском крае.

Сентябрь теплее обычного может оказаться на севере Южного федерального округа, на юге Центрального и Приволжского федеральных округов. А вот холоднее обычного может быть на севере Сибири и в Якутии. Избыток осадков наиболее вероятен на юго-востоке Сибири на севере Якутии. Ниже, чем в сентябре 2020 года, средняя температура воздуха ожидается на севере Сибирского федерального округа и в Якутии.

Как подчеркнул Вильфанд, за последние 20 лет существенно увеличилось повторяемость хорошей погоды в сентябре. Поэтому в первом осеннем месяце 2021 года можно будет ждать "бабье лето". Возможно, оно заглянет не один раз.

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