Глава Адыгеи поставил задачи по развитию жилищного строительства в РА

Сегодня в Доме правительства РА глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел встречу с руководителями строительных организаций. В ней приняли участие представители республиканских министерств и ведомств, а также руководители предприятий строительного сектора.

На совещании были обсуждены перспективы жилищного строительства, вопросы выполнения в регионе задач, обозначенных президентом РФ по развитию строительной отрасли.

Как сообщил заместитель министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства РА Лев Каракян, в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" к 2030 году Адыгея должна ввести в эксплуатацию до 2,6 миллиона квадратных метров жилья. В прошлом году в регионе построили 258 тысяч квадратных метров, что составляет 140 процентов в сравнении с 2018 годом, когда начал действовать нацпроект. Кроме того, показатель "Количество семей, улучшивших жилищные условия" достиг 24 тысяч семей, что составило 154 процента от доведенного значения. Больше всего домов построено в Тахтамукайском районе, Майкопе и Майкопском районе.

Всего в республике работают 34 застройщика, которым выданы разрешения на возведение 150 многоквартирных домов до 2025 года. В текущем году планируется построить 300 тысяч квадратных метров жилья. За январь - февраль уже введено в эксплуатацию 36,4 тысячи квадратных метров, что составляет более 110 процентов к аналогичному периоду прошлого года.

С целью дальнейшего развития рынка жилищного строительства в республике используют механизмы кредитования, а также различные инструменты субсидирования застройщиков. По информации министра экономического развития и торговли РА Заура Шеуджена, число ипотечных кредитов за год выросло на 38 процентов. Средняя ставка по ипотечным кредитам, выданным в республике в 2020 году, снизилась на 2,73 процента - до 7,29 процента и является одной из самых низких в РФ. Общий портфель ипотечных кредитов Республики Адыгея на начало текущего года составляет 15,2 миллиарда рублей. Рост за 2020 год составил 2,86 миллиарда рублей (123 процента).

Глава Адыгеи отметил важность активного информирования предпринимателей о новых видах поддержки в строительной отрасли. Также Мурат Кумпилов поручил направить застройщикам информацию о всех нововведениях и изменениях в градостроительном законодательстве.

"Органы власти готовы помогать всем, кто стремится работать в республике открыто и эффективно. Здесь важно использовать новые инструменты поддержки, которые предоставляет федеральный центр. Специалисты минэкономразвития и торговли региона проведут необходимые консультации. Но и со стороны застройщиков мы ждем более активного взаимодействия", - сказал глава РА.

В ходе совещания Мурат Кумпилов проинформировал участников встречи о большой работе, которую провела республика по решению вопросов с обманутыми дольщиками, и подчеркнул важность недопущения подобных ситуаций.

Глава Адыгеи поручил усилить контроль за строительством жилищных объектов. Подробно о проводимой работе доложила заместитель начальника Управления государственных инспекций по надзору за строительством зданий, сооружений и эксплуатацией жилищного фонда РА Илона Кравцова. По ее словам, основные нарушения застройщиков связаны с недочетами при оформлении проектной документации, проведением работ, не соответствующих проекту.

Отдельно поднимались вопросы выделения в муниципалитетах земельных участков под комплексную застройку. По данной теме были заслушаны доклады руководителей муниципальных образований республики. При этом застройщикам рекомендовано продумывать архитектурный вид объектов на стадии проектирования, чтобы он вписывался в общий облик муниципального образования.

Глава Адыгеи подчеркнул, что необходимо грамотно подходить к планированию территорий, отведенных под жилищное строительство, своевременно подготовить документацию для участия в федеральной программе "Стимул".

"При возведении жилищных комплексов заранее продумывайте развитие социальной и транспортной инфраструктур. Это касается строительства детских садов, школ, поликлиник, парковочных мест, обустройства спортивных и дворовых площадок, озеленения, освещения. Вся застройка должна быть качественной и комфортной для проживания граждан", - сказал Мурат Кумпилов.

Глава РА также подчеркнул, что плановое строительство и межведомственное взаимодействие позволяют эффективно решать вопросы перспективного развития энергетической и газоснабжающей сети региона.

"Строительная отрасль должна быть генератором экономики. Стройка влияет на развитие ряда сопутствующих отраслей, а также на снижение безработицы, привлечение населения в регион. Для этого важны активные действия как со стороны органов власти, проектных и контролирующих организаций, так и застройщиков. Мы должны работать единой командой, предотвращать проблемные вопросы. Только слаженная работа всех участников градостроительной деятельности позволит выполнить задачи, поставленные Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным в области жилищного строительства", - отметил Мурат Кумпилов.