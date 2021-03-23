Пандемия заметно изменила поведение потребителей, заставив людей больше покупать онлайн. Увеличение продаж в прошлом году зафиксировали все игроки российского рынка интернет-торговли, который достиг, по разным оценкам, от 2,7 до 2,9 триллиона рублей. И подобная тенденция сохранится в 2021 году, причем все большую роль будут играть маркетплейсы.

- Меняется поведение потребителей, в пандемию все пришли в онлайн и не планируют оттуда уходить. В прошлом году в Ростовской области электронная коммерция выросла на 79 процентов по сравнению с 2019 годом, а оборот маркетплейса "Яндекс. Маркет" на Дону вырос на 250 процентов, - сообщил "РГ" директор по региональному развитию компании Виталий Лихачев.

Драйвером роста стал построенный три года назад недалеко от Ростова-на-Дону логистический-центр. На его пяти тысячах квадратных метров может храниться до миллиона единиц товара. В результате на Ростовскую область приходится 25 процентов всего оборота е-коммерции в ЮФО. Абсолютным лидером на юге остается Краснодарский край, на который приходится 44 процента.

Наращивают оборот на российском рынке интернет-торговли и зарубежные компании. К примеру, число заказов на "AliExpress Россия" за три зимних месяца, с 1 декабря 2020 года по 28 февраля 2021-го, превысило 90 миллионов.

Традиционно наиболее популярные категории товаров - телефоны и аксессуары, потребительская электроника, компьютеры, товары для офиса и автомобилей. При этом в пандемию отмечен серьезный рост онлайн-продаж продуктов питания - на 63 процента, товаров для животных - на 57, товаров для дома - на 50. Кроме того, растут продажи товаров для фитнеса: оборот вырос в 1,56 раза. Зимой увеличился спрос и на развлечения: в 1,67 раза выросла популярность игрушек-конструкторов, в 2,36 - коллекционных игрушек, в 1,4 - игровых консолей и аксессуаров.

Директор ростовского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Мордасов уверен, что сейчас ретейл переходит к новому рынку, сочетающему разнообразные каналы продаж в реале и в онлайне. Формат и потребительское поведение меняются, в основе этих изменений лежат технологии.

- Если раньше динамика появления новых покупателей зависела от расширения доступности интернета, то в 2020-м двукратный рост вызывала пандемия. Уровень сетевого трафика, который мы ждали примерно через пару лет, достигнут уже сегодня. Покупатели, ощутив экономию времени и денег при покупке в онлайн-магазинах, не спешат возвращаться в многолюдные торговые центры. Мы видим, как ранее небольшие продажи в интернет-маркетплейсах сегодня уверенно совершаются на IPO. Все это говорит о беспрецедентном развитии данного сегмента рынка.

По его мнению, рынок интернет-торговли в ближайшее время будет продолжать расти - до тех пор, пока не обеспечит потребности покупателей всеми интересующими их категориями товаров.

- Покупки в реале сохранятся небольшой долей в структуре спроса, и доля эта постепенно будет сокращаться, пока в итоге не займет такое же место, которое занимают бумажные носители в электронный век, - убежден Сергей Мордасов.

Эксперты прогнозируют увеличение внутреннего рынка онлайн-торговли в 2021 году на 15 - 20 процентов за счет подключения к маркетплейсам небольших региональных компаний. Тем более что крупнейшие игроки е-коммерции упростили регистрацию партнеров на модель DBS "продажи с доставкой магазина".

Как пояснила эксперт рынка электронной торговли Татьяна Умряева, суть модели DBS заключается в том, что заказ, оформленный на маркетплейсе, передается продавцу, который собирает его и доставляет до двери покупателя. Маркет гарантирует качество обслуживания и выступает арбитром в спорных ситуациях. DBS также подойдет магазинам, продающим крупногабаритные товары или те, для которых нужна особая транспортировка, например, пиротехнику или очень хрупкие товары.

Другим драйвером роста е-коммерции станет увеличение количества вариантов доставки. Все активнее будет работать модель click and collect, получение товара в магазине или в постамате, которая позволит покупателю забрать заказ в любое удобное для него время. Уже который год подряд растут продажи в социальных сетях, и 2021 год не будет исключением. При этом на смену иностранным гигантам онлайн-торговли будут приходить отечественные, соответственно, вырастет спрос на контент-маркетологов. .

Кстати

Развитие интернет-торговли повлекло за собой изменения на рынке труда Ростовской области. В частности, начало стремительно расти число вакансий для курьеров. По данным агентства Super Job, в ноябре 2020 года количество таких вакансий в Ростове-на-Дону превышало аналогичные показатели 2019 года в 2,1 раза, в декабре - в 3,2 раза, в январе 2021 года - в 4,3 раза, а в феврале - в 3,8 раза. Среднее зарплатное предложение для курьеров в марте в Ростове-на-Дону составляет 40 тысяч рублей при полной загруженности (восьмичасовой рабочий день). Максимальная зарплата, предлагаемая работодателем курьеру на своем автомобиле в Ростовской области - до 110 тысяч рублей в месяц.