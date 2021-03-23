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23.03.2021 12:59

Лаванда для Казахстана

Предприниматели полуострова расширяют международное сотрудничество
Текст: Юлия Браилова (Симферополь )
Российская газета - Экономика Крыма № 60(8411)
В структуре внешней торговли Крыма особое место занимают страны СНГ. Один из крупнейших партнеров - Казахстан. В каких товарах заинтересована республика и что могут предложить ей крымские производители, обсудили участники круглого стола, организованного Южным региональным центром поддержки экспорта.
Крымские производители эфирных масел изучают возможности экспорта в Казахстан. Фото: iStock Крымские производители эфирных масел изучают возможности экспорта в Казахстан. Фото: iStock
Крымские производители эфирных масел изучают возможности экспорта в Казахстан. Фото: iStock

Заместитель торгового представителя РФ в Республике Казахстан Светлана Журкина отметила, что Казахстан является одним из ключевых торговых партнеров России. В непростой из-за пандемии 2020 год торговый оборот между странами сократился всего на пять процентов, российский экспорт в республику снизился на два процента.

Фото: Мария Орлова/РГ
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По данным Южного таможенного управления, Казахстан в 2020 году вошел в первую пятерку стран, импортирующих товары из Республики Крым - 6,3 процента всех зарубежных поставок региона. В основном крымские компании поставляют в Казахстан алкогольные и безалкогольные напитки, мясо птицы, готовые продукты из мяса и рыбы, кондитерские изделия, продукцию машиностроения и химической отрасли. В последние годы этот перечень расширяется. Так, экспорт в республику наладили производители электротехнической продукции и сварочного оборудования.

- В 2019 году мы экспортировали в Казахстан товаров на 10 миллионов рублей, в 2020-м - уже на 19 миллионов. Надеюсь, экспорт и дальше будет увеличиваться, - говорит коммерческий директор компании из Симферополя Георгий Агаджанян.

Большой интерес к сотрудничеству с Казахстаном проявляют и компании, специализирующиеся на производстве стройматериалов. Они готовы работать и в качестве девелоперов, вкладывая деньги в крупные строительные проекты.

Продолжают завоевывать казахстанский рынок крымские производители косметических средств, кондитерских изделий, чая и вина. При этом дистрибьюторы часто сами выходят на производителей этой продукции. По словам представителя известного на полуострове винзавода, предприятие сотрудничает с Казахстаном с 2019 года, сегодня есть желание и возможности увеличить экспорт.

Фото: Инфографика "РГ"/ Федеральная таможенная служба
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Многие предприниматели на полуострове пока только изучают пути сотрудничества с этой республикой, в этом им помогает Торговое представительство РФ в Республике Казахстан. Так, перспективу экспорта рассматривает агрофирма, выпускающая масло лаванды и шалфея из собственного сырья. Еще один потенциальный экспортер - компания, создавшая уникальные продукты на основе меда.

Врио директора Южного регионального центра поддержки экспорта Ксения Слуцкая сообщила, что в этом году, если позволит эпидемиологическая ситуация, планируется бизнес-миссия в Казахстан. В состав крымской делегации войдут местные предприниматели, заинтересованные в сотрудничестве с этой страной. .

Справка "РГ"

По данным Южного таможенного управления, внешнеторговый оборот Республики Крым в 2020 году составил 74,9 миллиона долларов, или 79,5 процента к 2019 году. Основные торговые партнеры РК - Украина, Белоруссия, Армения, Китай, Турция, Италия, Индия, Казахстан, Сербия и Корея.

По данным Южного регионального центра поддержки экспорта, в 2020 году в республике заключено восемь экспортных контрактов на 6,6 миллиона долларов в сфере туризма, пищевой промышленности, производства косметических средств и машиностроения.

В регионах Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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