До 1 января 2022 года детские лагеря и здравницы не смогут принимать отдыхающих из других регионов, а их заполняемость не должна превышать 50 процентов. Если Роспотребнадзор не смягчит эти ограничения, многие учреждения детского отдыха будут нести убытки и окажутся на грани банкротства, считают эксперты.

Крым начал подготовку к летней детской оздоровительной кампании. С конца января международный детский центр "Артек" вновь принимает школьников из российских регионов, в которых заболеваемость оценивается как низкая. Однако в большинстве детских лагерей и молодежных оздоровительных центров смотрят на предстоящий сезон без оптимизма. Ожидания связаны в основном с региональными госконтрактами, за счет которых обеспечивалась основная загрузка в прошлом году.

- Готовим документы на участие в тендере. В прошлом году отработали лето с 50-процентной заполняемостью, в лагере отдыхали только крымские дети. Работать в таких условиях очень сложно, - говорит директор детского оздоровительного лагеря "Солнечный" Эрнес Усеинов.

Директор по развитию детских лагерей "Мандарин", "Ай-Кэмп" и Smart Camp Ульяна Смирнова называет прошлый сезон одним из худших за последние 20 лет. Он начался только в середине июля, работать пришлось в полной неопределенности и с рядом ограничений. Заполняемость в лагерях была менее 50 процентов. Родители от путевок отказывались, кто-то требовал возврат денег, но большинство согласились перенести отдых детей на следующий год.

- Рентабельность нашего бизнеса при стопроцентном заполнении - около 12 процентов. Это означает, что если лагерь заполнен на 88 процентов, мы можем покрыть свои затраты и заработать. Думаю, не нужно объяснять, что такое загрузка на 50 процентов еще на полсезона. Выжить нам помогли лишь кредиты, которые мы взяли на пределе возможностей, то есть заложено абсолютно все, движимое и недвижимое. Такие долги невозможно отработать, даже если следующий сезон будет мегауспешным, - считает Ульяна Смирнова.

Опасения по поводу предстоящего сезона разделяет и вице-президент - исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. По его мнению, поддержать учреждения детского отдыха могло бы включение их в третий этап программы туристического кешбэка для путешествий по России, однако этого не произошло, несмотря на ходатайство Ростуризма. Хотя деятельность, связанная с организацией детского отдыха и оздоровлением детей в этом году получила свой собственный код ОКВЭД.

- Безусловно, это положительная новость. Это подразумевает целенаправленную поддержку государством отрасли. Без ежегодного улучшения инфраструктуры, требующего серьезных инвестиций, конкурировать очень сложно. Мы надеемся, что благодаря этому решению удастся идентифицировать и сохранить детский отдых как самостоятельное направление туристической деятельности, - говорит Алексей Волков.

По его словам, для развития детских лагерей и санаториев необходимо обеспечить их полную загрузку.

- Так как Роспотребнадзор продлил все ограничения на весь год, организаторы детского отдыха вряд ли смогут компенсировать понесенные потери. Как следствие - прогнозируется перепрофилирование объектов, уход бизнеса в теневой сектор и банкротство многих организаций, - считает Алексей Волков.

Представители отрасли призывают Роспотребнадзор снять ограничения в сфере организации детского и молодежного отдыха и оздоровления. В свою очередь обещают соблюдать все необходимые правила приема и санитарные нормы безопасности.