В России начался третий этап программы туристического кешбэка: при покупке тура на отечественные курорты до 15 июня можно вернуть 20 процентов его стоимости, но не более 20 тысяч рублей. По мнению участников рынка, программа поддержит растущий спрос на отдых в России, прежде всего на побережье Краснодарского края и Крыма. Также, давая возможность курортникам вернуть часть потраченных на отдых средств, программа поможет загрузить гостиницы и отели именно бюджетного и среднего ценового сегмента.

По оценкам экспертов, продажа туров в Крым и Сочи в этом сезоне увеличится примерно на четверть по сравнению с летом прошлого года. Не помешает даже отмена ограничений на посещение ряда зарубежных курортов.

- По-прежнему закрыты Таиланд, Вьетнам, Корея, Индонезия и другие страны, куда обычно летали отдыхать жители азиатской части нашей страны, Красноярского, Хабаровского, и Приморского края. Естественно, сейчас они будут отдыхать на побережье Черного моря, мы ждем большой приток туристов из этих регионов. В нынешнем сезоне запланировано много регулярных и чартерных авиарейсов в Симферополь и Сочи из Хабаровска и Владивостока, сейчас их намного больше, чем, например, пару лет назад, - рассказал "РГ" основатель и руководитель крупной сети туристических агентств, член президиума российского Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

Многие жители европейской части страны полетят отдыхать в Турцию. По данным Мкртчяна, из России в этом сезоне запланировано около 400 рейсов в неделю на турецкие курорты. Однако привлекательным по цене заморский отдых будет только в мае-июне, а с июля стоимость туров в Турцию резко возрастет.

- Если раньше у них был конкурент в лице Египта, то сейчас рейсов в эту страну нет, и турецкие отельеры безбоязненно поднимают цены. Поэтому в июле-сентябре наши отели, скорее всего, будут дешевле. Тем не менее именно на эти три месяца и в России придется самый большой рост цен, поэтому туры на данный период лучше покупать заранее: они уже подорожали, и эта тенденция сохранится, - предупреждает эксперт.

По прогнозам туроператоров, наиболее заметным, до 20 процентов, будет рост цен в крымских отелях категории "пять звезд". Таких на полуострове пока немного, при этом именно они будут востребованы теми туристами, которые до пандемии отдыхали на курортах Италии или Франции.

Цены на размещение в гостиницах категории от одной до трех звезд, скорее всего, вырастут минимально. При этом они также будут очень востребованы благодаря программе кешбэка.

- В прошлом году "трешки" (отели категории "три звезды") загружались значительно хуже, чем "четверки" и "пятерки". И кешбэк поможет загрузить двух- и трехзвездочные отели. Уже сейчас люди активно бронируют номера, - говорит президент Ассоциации рестораторов и отельеров города Сочи Анна Нетягина.

По ее словам, в прошлом году после отмены ограничений сочинским отельерам пришлось открывать сезон практически в авральном режиме.

- У нас 80 процентов персонала - приезжие из других регионов, снимающие жилье, во время карантина они разъехались по домам. И когда неожиданно все открыли, было очень непросто собрать этих людей, которые должны готовить, стирать, убирать. В этом году, конечно, ситуация другая, мы смогли нормально подготовиться к приему гостей, и сервис будет на более высоком уровне, - утверждает Анна Нетягина.

Запрос на высокий уровень сервиса на черноморских курортах в этом году будет особенно актуален, утверждает Алексан Мкртчян.

- Сейчас у российских отельеров есть шанс сделать так, чтобы люди, которые раньше отдыхали в Европе, увидели, что в Сочи или Ялте может быть не хуже. Обеспечив высокий уровень сервиса, отельеры смогут привлечь этих туристов и в последующие годы, - сказал эксперт.

Прямая речь

Зарина Догузова, глава Ростуризма:

- Вплоть до 15 июня можно приобрести туры или проживание с кешбэком, при этом отправиться в поездку до 30 июня этого года. Таким образом мы хотим дать людям возможность дешевле отдохнуть на майские праздники и в начале лета, тем более что курортный сезон в этом году открывается 1 мая. Кроме того, программа позволяет поддержать бизнес в межсезонье. В третьем этапе партнеров участвует на 40 процентов больше, около 3,5 тысячи отелей и туроператоров, а также агрегаторов услуг.