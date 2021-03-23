По оценкам экспертов, продажа туров в Крым и Сочи в этом сезоне увеличится примерно на четверть по сравнению с летом прошлого года. Не помешает даже отмена ограничений на посещение ряда зарубежных курортов.
- По-прежнему закрыты Таиланд, Вьетнам, Корея, Индонезия и другие страны, куда обычно летали отдыхать жители азиатской части нашей страны, Красноярского, Хабаровского, и Приморского края. Естественно, сейчас они будут отдыхать на побережье Черного моря, мы ждем большой приток туристов из этих регионов. В нынешнем сезоне запланировано много регулярных и чартерных авиарейсов в Симферополь и Сочи из Хабаровска и Владивостока, сейчас их намного больше, чем, например, пару лет назад, - рассказал "РГ" основатель и руководитель крупной сети туристических агентств, член президиума российского Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.
Многие жители европейской части страны полетят отдыхать в Турцию. По данным Мкртчяна, из России в этом сезоне запланировано около 400 рейсов в неделю на турецкие курорты. Однако привлекательным по цене заморский отдых будет только в мае-июне, а с июля стоимость туров в Турцию резко возрастет.
- Если раньше у них был конкурент в лице Египта, то сейчас рейсов в эту страну нет, и турецкие отельеры безбоязненно поднимают цены. Поэтому в июле-сентябре наши отели, скорее всего, будут дешевле. Тем не менее именно на эти три месяца и в России придется самый большой рост цен, поэтому туры на данный период лучше покупать заранее: они уже подорожали, и эта тенденция сохранится, - предупреждает эксперт.
По прогнозам туроператоров, наиболее заметным, до 20 процентов, будет рост цен в крымских отелях категории "пять звезд". Таких на полуострове пока немного, при этом именно они будут востребованы теми туристами, которые до пандемии отдыхали на курортах Италии или Франции.
Цены на размещение в гостиницах категории от одной до трех звезд, скорее всего, вырастут минимально. При этом они также будут очень востребованы благодаря программе кешбэка.
- В прошлом году "трешки" (отели категории "три звезды") загружались значительно хуже, чем "четверки" и "пятерки". И кешбэк поможет загрузить двух- и трехзвездочные отели. Уже сейчас люди активно бронируют номера, - говорит президент Ассоциации рестораторов и отельеров города Сочи Анна Нетягина.
По ее словам, в прошлом году после отмены ограничений сочинским отельерам пришлось открывать сезон практически в авральном режиме.
- У нас 80 процентов персонала - приезжие из других регионов, снимающие жилье, во время карантина они разъехались по домам. И когда неожиданно все открыли, было очень непросто собрать этих людей, которые должны готовить, стирать, убирать. В этом году, конечно, ситуация другая, мы смогли нормально подготовиться к приему гостей, и сервис будет на более высоком уровне, - утверждает Анна Нетягина.
Запрос на высокий уровень сервиса на черноморских курортах в этом году будет особенно актуален, утверждает Алексан Мкртчян.
- Сейчас у российских отельеров есть шанс сделать так, чтобы люди, которые раньше отдыхали в Европе, увидели, что в Сочи или Ялте может быть не хуже. Обеспечив высокий уровень сервиса, отельеры смогут привлечь этих туристов и в последующие годы, - сказал эксперт.
Зарина Догузова, глава Ростуризма:
- Вплоть до 15 июня можно приобрести туры или проживание с кешбэком, при этом отправиться в поездку до 30 июня этого года. Таким образом мы хотим дать людям возможность дешевле отдохнуть на майские праздники и в начале лета, тем более что курортный сезон в этом году открывается 1 мая. Кроме того, программа позволяет поддержать бизнес в межсезонье. В третьем этапе партнеров участвует на 40 процентов больше, около 3,5 тысячи отелей и туроператоров, а также агрегаторов услуг.