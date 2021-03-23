Экологи выяснят причину массовой гибели птиц на Черноморском побережье

Краснодарское краевое отделение Судебно-экспертной палаты (СЭП) России возьмет под контроль ситуацию, связанную с гибелью птиц на Черноморском побережье. Об этом во вторник сообщил председатель регионального отделения СЭП РФ Павел Ткаченко.

"К нам в отделение обратилась инициативная группа экологов и активных граждан с просьбой провести исследование и по возможности установить причины феномена, связанного с гибелью фауны в Черноморском регионе, - рассказал он. - Силами Краснодарского краевого отделения СЭП РФ мы будем проводить комплекс мероприятий и исследований с целью установить обстоятельства гибели объектов фауны".

В ближайшее время представители экспертных организаций возьмут пробы воды и загрязненной почвы, произведут замеры, связанные с обеспечением техносферной безопасности, а также будут исследовать биологический материал, образцы которого уже взяты специалистами.

Напомним, в этом году от Анапы до Туапсе наблюдаются случаи массовой гибели птиц.