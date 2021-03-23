Экологи выяснят причину массовой гибели птиц на Черноморском побережье

Новости

ВЦИОМ: Большинство россиян согласно с возможной блокировкой Twitter 17:21
Олич обратился к игрокам ЦСКА после своего назначения 17:19
Опубликован первый кадр из перезапуска "Обители зла" 17:16
В Оренбуржье школьники вернули пенсионерке потерянные 100 000 рублей 17:11
ЦИК держит на контроле ситуацию с возможным вбросом бюллетеней в Пензенской области 17:08
В России введут реестр пивоваров 17:04
Норвегия отказала российской компании в продаже завода Rolls-Royce 16:59
В Подмосковье ребенок 12 часов просидел в застрявшем лифте 16:58
Джейми Фокс сыграет Майка Тайсона в сериале Мартина Скорсезе 16:51
В Дагестане сход огромной снежной лавины попал на видео 16:46
Строителям дадут займы на освоение цифровых технологий 16:41
Пожарные спасли на западе Москвы застрявшую в стиральной машине кошку 16:39
Саперы РФ взорвали в Сирии пещеру-склад террористов 16:36
В библиотеках Москвы завершено внедрение единой информационной системы 16:34
"Фиорентина" Кокорина уволила главного тренера Пранделли 16:32
Госдума одобрила бесплатный доступ к социально значимым сайтам 16:31
Газзаев прокомментировал назначение Олича на пост главного тренера ЦСКА 16:23
В Нижнем Новгороде предложили варианты, чем украсить купюру в 1000 рублей 16:11
Президенты России и Казахстана обсудили применение "Спутника V" 15:51
Вышел трейлер 3-го сезона "Чудотворцев" с Бушеми и Рэдклиффом 15:50
Всероссийский "Цифровой диктант" пройдет с 9 по 24 апреля 15:46
Министры обороны РФ и Армении обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе 15:39
В Италии планируется привить добровольцев "Спутником V" 15:31
Восемь групп школьников отзывают из походов после трагедии в Хибинах 15:20
Российский спецназ стали снабжать новым сухпайком 15:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
К чему приведет повышение ключевой ставки
К чему приведет повышение ключевой ставки
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
23.03.2021 17:01
Рубрика: Общество

Экологи выяснят причину массовой гибели птиц на Черноморском побережье

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Краснодарское краевое отделение Судебно-экспертной палаты (СЭП) России возьмет под контроль ситуацию, связанную с гибелью птиц на Черноморском побережье. Об этом во вторник сообщил председатель регионального отделения СЭП РФ Павел Ткаченко.

Фото: iStock
В казанском парке произошла массовая гибель птиц

"К нам в отделение обратилась инициативная группа экологов и активных граждан с просьбой провести исследование и по возможности установить причины феномена, связанного с гибелью фауны в Черноморском регионе, - рассказал он. - Силами Краснодарского краевого отделения СЭП РФ мы будем проводить комплекс мероприятий и исследований с целью установить обстоятельства гибели объектов фауны".

В ближайшее время представители экспертных организаций возьмут пробы воды и загрязненной почвы, произведут замеры, связанные с обеспечением техносферной безопасности, а также будут исследовать биологический материал, образцы которого уже взяты специалистами.

Напомним, в этом году от Анапы до Туапсе наблюдаются случаи массовой гибели птиц.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Названы лауреаты премий президента в области культуры за 2020 год
Лавров: У России нет отношений с Евросоюзом
Госдума одобрила проект о праве президента претендовать еще на два срока
Курс евро впервые с 1 марта поднялся выше 90 рублей
Центробанк дал рекомендации, как не стать жертвой мошенников
Как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Можно ли щеткой стереть эмаль и сколько фтора должно быть в пасте - советы доктора Криворотова