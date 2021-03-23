Первая турецкая атомная электростанция "Аккую" будет состоять из четырех блоков мощностью 1200 мегаватт, практически все оборудование для нее изготавливают российские компании. В сентябре прошлого года на волгодонском предприятии отгрузили турецким партнерам реактор и четыре парогенератора для первого энергоблока. Комплектующие для второго блока станции изготавливают в Ижорске Ленинградской области. А в Волгодонске в марте приступили к строительству реактора третьего блока "Аккую". Кто будет поставщиком четвертого, ижорский или волгодонский производитель, пока под вопросом.
Сейчас атомщики работают над созданием защитной системы, ее установят в помещении, где будет работать атомный реактор.
"В нее входят гидроемкости с водным раствором борной кислоты. В случае падения давления в реакторе в него будут подавать жидкость из защитной системы", - пояснили на предприятии.
Все оборудование выпускается под контролем турецкой стороны и проходит тщательную проверку. Например, для контроля параметров изделий применяется 3D-сканер. Реактор - сердце любой атомной электростанции. Для "Аккую" строят ядерные реакторы типа ВВЭР-1200. Высота корпуса такого реактора - 12 метров, диаметр - 4,5 метра, вес превышает 330 тонн.
Реакторы такого типа волгодонские атомщики изготавливают и для других стран ближнего и дальнего зарубежья: Белоруссии, Индии, Бангладеш. В конце прошлого года были заключены контракты на поставку оборудования в Китай: для двух китайских АЭС в Ростовской области изготовят реакторные установки и комплекты парогенераторов. .