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23.03.2021 08:42

Реактор для "Аккую"

Донские атомщики поставят оборудование для АЭС в Турции и Китае
Текст: Алена Ларина
Российская газета - Экономика Юга России № 60(8411)
В Волгодонске Ростовской области началось строительство корпуса реактора для энергоблока турецкой атомной электростанции "Аккую". Это второй по счету реактор, который изготавливают на Дону для АЭС в Турции. Одновременно на предприятии идет работа над ядерными реакторами для двух китайских АЭС.

Первая турецкая атомная электростанция "Аккую" будет состоять из четырех блоков мощностью 1200 мегаватт, практически все оборудование для нее изготавливают российские компании. В сентябре прошлого года на волгодонском предприятии отгрузили турецким партнерам реактор и четыре парогенератора для первого энергоблока. Комплектующие для второго блока станции изготавливают в Ижорске Ленинградской области. А в Волгодонске в марте приступили к строительству реактора третьего блока "Аккую". Кто будет поставщиком четвертого, ижорский или волгодонский производитель, пока под вопросом.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
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Сейчас атомщики работают над созданием защитной системы, ее установят в помещении, где будет работать атомный реактор.

"В нее входят гидроемкости с водным раствором борной кислоты. В случае падения давления в реакторе в него будут подавать жидкость из защитной системы", - пояснили на предприятии.

Все оборудование выпускается под контролем турецкой стороны и проходит тщательную проверку. Например, для контроля параметров изделий применяется 3D-сканер. Реактор - сердце любой атомной электростанции. Для "Аккую" строят ядерные реакторы типа ВВЭР-1200. Высота корпуса такого реактора - 12 метров, диаметр - 4,5 метра, вес превышает 330 тонн.

Реакторы такого типа волгодонские атомщики изготавливают и для других стран ближнего и дальнего зарубежья: Белоруссии, Индии, Бангладеш. В конце прошлого года были заключены контракты на поставку оборудования в Китай: для двух китайских АЭС в Ростовской области изготовят реакторные установки и комплекты парогенераторов. .

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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