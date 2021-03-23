На Кубани при опрокидывании автокрана погиб рабочий

В станице Стародеревянковской Каневского района Кубани сегодня при проведении строительно-монтажных работ обрушился автокран с водителем в кабине. По данному факту организована доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, в станице на земельном участке по улице Красной производился демонтаж бетонной конструкции. В ходе работ автомобильный кран перевернулся на землю. Находившийся в кабине водитель оказался погребенным под многотонной тяжестью машины. От полученных травм он скончался.

Сейчас на месте работают следователи-криминалисты, устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе проверяют соблюдение правил безопасности на производстве. Сотрудники МЧС принимают меры по извлечению тела мужчины из-под рухнувшей конструкции. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.