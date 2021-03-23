На Кубани в больнице скончался годовалый ребенок

В Темрюке завели уголовное дело из-за смерти новорожденного. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

Как выяснилось, 1 февраля этого года ребенка госпитализировали в Центральную районную больницу с диагнозом "расстройство ЖКТ", а на следующий день он скончался. Предварительная причина смерти малыша - отек головного мозга.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства, назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются причины и условия, способствовавших гибели ребенка.

Расследование уголовного дела продолжается.