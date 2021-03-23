Министерство сельского хозяйства Краснодарского края намерено проработать меры финансового стимулирования предприятий аквакультуры. Об этом объявил вице-губернатор Андрей Коробка, напомнив, что рыба и морепродукты входят в категорию экспортной продукции. По его словам, в 2020 году производство товарной рыбы сохранилось на уровне предыдущего года, свыше 21 тысячи тонн, основная доля пришлась на белого амура, толстолобика, сазана.

Однако при всей перспективности этого бизнеса инвесторы пока не спешат вкладывать деньги в аквакультуру. Причины не только в длительности выращивания рыбы, но и в отсутствии понятных механизмов регулирования отрасли.

Долго и дорого

На Кубани рыбоводством занимаются 462 хозяйствующих субъекта, из которых 344 - небольшие фермы и индивидуальные предприниматели. Подавляющее большинство участков - это естественные водоемы, в прошлом году с них поставили на рынки 16,8 тысячи тонн товарной рыбы. На искусственных прудах удалось вырастить 7,5 тысячи тонн продукции. И все же о приближении к успехам советского времени говорить пока рано: тогда в регионе только крупные предприятия продавали и перерабатывали около 29 тысяч тонн прудовой рыбы.

- Оборотный капитал часто нужно заморозить на два-три года, пока из икры не вырастет рыба товарного веса, - говорит генеральный директор некоммерческого объединения "Краснодаррыба" Александр Миндра (в НКО входит шесть хозяйств, расположенных в разных районах Кубани). - Например, бройлер готов к убою уже практически через месяц, свинья - через полгода, а карпу, чей товарный вес составляет 1,5 килограмма, понадобится два года нагула при условии продуктивного корма. Кроме того, на рыбоводство сильно влияют погодные условия, та же засуха, как в прошлом году.

Дополнительный сдерживающий фактор развития отрасли - ее зарегулированность, говорят руководители рыбоводческих предприятий. Сейчас хозяйства должны отчитываться профильным ведомствам буквально за каждый шаг.

- Приходится работать с массой постоянно меняющихся нормативов, от согласования нового рыбозащитного сооружения до требований к гидротехнике, - признается председатель ПСК "Курчанский" в Темрюкском районе Сергей Каратеев. - Мы должны рассчитывать ущерб водным ресурсам, когда при заборе воды закачиваем еще и естественную кормовую базу - тот же фитопланктон, хотя у нас есть разрешение на водопользование. Стоит это порядка 300 тысяч рублей. В прошлом году мы реализовали 370 тонн рыбы, но это работа в ноль, у нас не остается денег даже на развитие.

Куда уходит рыба?

Сельхозкооператив "Курчанский" создавался еще в 1960-е годы, после тяжелых 90-х его коллектив смог восстановить прудовые площади - 900 гектаров нагульных прудов и рыбопитомник площадью 130 гектаров. Последние 17 лет в лиманах выращивают чистую линию черного амура, за которым приезжают фермеры со всей страны.

Чтобы поддерживать селекцию, строить инфраструктуру, нужно много времени и вложений. Вот почему так важно разработать комплекс мер поддержки аквакультуры, отмечают в краевом минсельхозе. Действующее сейчас льготное кредитование под пять процентов на строительство и модернизацию ферм доступны лишь рыбхозам с финансовой "подушкой безопасности" и достаточной залоговой базой.

Еще одна проблема аквафермеров - птицы. Например, малый баклан, занесенный в Красную книгу как вид, "сокращающийся в численности", охотно селится на водоемах Кубани и лакомится мальками в нагульных прудах. В борьбе с непрошеным гостем хозяйственники официально могут позволить себе только меры устрашения: объезжать водные угодья на лодке и шуметь взрывпакетами, при этом обходя стороной места традиционного гнездования. По интенсивности лова с птицей могут соперничать только браконьеры.

- В начале 2019 года из 150 тонн запущенных в пруд карпов выловили только 27 тонн, - приводит пример Сергей Каратеев. - Подумали: мор, часть бакланы съели. Выяснить причину помогло несчастье: вспыхнул пожар на плавнях, мы успели его потушить и на выжженной земле обнаружили дорогу, которую проложили браконьеры к нашему пруду. Они даже специально камыши сажали, чтобы не навлечь подозрения.

Со сбытом товарной рыбы в регионе проблем нет. Хозяйства продают рыбу в основном под заказ оптовикам, возят на ярмарки выходного дня, часть поставляют в Крым. Активно берут продукцию на переработку мелкие хозяйства: коптят, вялят, готовят фарш и полуфабрикаты.

Кому устрицы?

Растет интерес предпринимателей к относительно новому сегменту аквакультуры, мидийно-устричным фермам. В Черном море для них выделено 33 участка, удаленных от судоходных путей. Если лет семь назад выражение "черноморская устрица" вызывало улыбку, то теперь каждый ресторан на кубанских курортах включает в свое меню местные изысканные ракушки. Спат (мальков) устриц завозят из Франции, Италии. Конечно, вырастить его - задача не из простых, но и плюсов в этом бизнесе хватает: моллюсков не нужно кормить, они справляются сами, питаясь фитопланктоном. Однако, учитывая растущий спрос на продукцию, особенно в высокий туристический сезон, устричному бизнесу также необходима государственная поддержка.

- Когда пять лет назад я начинал работу в этой сфере, было много энтузиастов, приобретающих водные участки для устричных ферм. Да и на рынке те же мидии продавались по 300 рублей за килограмм, - рассказывает директор мидийно-устричной фермы в Геленджике Александр Попов. - Но сейчас ситуация изменилась, люди поняли, как это работает, и желающих заниматься этим поубавилось. Фактически рынок не готов принять большое количество свежей продукции, высокая цена действует только в случае небольших объемов продаж. Поэтому экономическая эффективность этого бизнеса пока слабая.

По мнению Александра, многие проблемы решило бы упрощение государственной экологической экспертизы. Сейчас требования к строительству береговой инфраструктуры устричных ферм сопоставимы с условиями возведения порта или моста. Предприятию требуется получить несколько десятков подписей под этой экспертизой (стоимость которой, по самым скромным подсчетам, потянет на два миллиона рублей), и на это может уйти не один год. .

Кстати

В Темрюкском районе Кубани планируют создать предприятие по производству раков на базе рыбоводного хозяйства. По словам руководителя предприятия Дмитрия Дергачева, в прошлом году Таманский биотехнологический центр вырастил свыше 9,7 тонны раков.

К 2022 году на его базе готовятся открыть крупнейшую в России фабрику раков и выпускать около 250 тонн продукции в год. По мнению властей, это очень перспективное направление. Ежегодно в край приезжает все больше туристов, и раки могут стать одним из брендов региона.

А как у соседей?

Астраханские осетроводы озаботились оформлением молекулярно-генетических паспортов для своего рыбьего стада. Генетическое исследование осетровых пока не является обязательным условием для деятельности на рынке, но предприниматели стали активнее пользоваться этой услугой, так как вынуждены конкурировать с поставщиками икры, которую везут в Россию в большом количестве из Китая, Ирана и Уругвая.

- Экспертиза - это возможность показать покупателю, что икра, которую мы производим, - легальная и она действительно из Астрахани, - подчеркнула владелец садкового хозяйства в Икрянинском районе Татьяна Щербатова, которая одной из первых получила субсидию на молекулярно-генетическую паспортизацию осетровых.

В маточном стаде ее предприятия - три тысячи стерлядей. Для исследования в хозяйство приехали специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии и взяли у рыб на анализ элементы плавников, затем генетики занесли данные в специальную компьютерную базу. Теперь все будущее потомство этих осетровых идентифицировано, каждая полученная икринка "расскажет", в каком году и на каком предприятии ее вырастили.

По словам предпринимательницы, генетическая паспортизация - отнюдь не дешевое удовольствие. Она обошлась в 350 тысяч рублей, при этом большая часть суммы была оплачена государством: финансирование велось через центр "Мой бизнес", созданный минэкономразвития региона для поддержки предпринимательства. Условия для получения такой субсидии - пятипроцентное софинансирование со стороны самого рыбоводческого хозяйства.

- Мы получаем икру стерляди методом дойки: деликатес сцеживается, выживаемость рыбы при такой процедуре стопроцентная. Продукция реализуется в европейской части России, - рассказал еще один икрянинский предприниматель Вадим Корнильев, которые также оформил генетические паспорта на рыбу, чтобы расширить рынок сбыта на север страны, где сейчас пока преимущество у китайских продавцов.

По информации минсельхоза области, всего в регионе около 40 предприятий занимаются разведением осетровых на продажу, 15 из них продают черную икру. В этом году осетроводы планируют поставить на рынок 15 тонн икры, основные покупатели живут в крупных городах России, а также в Казахстане, Индии, Австралии, Японии, Сингапуре.