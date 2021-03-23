Однако при всей перспективности этого бизнеса инвесторы пока не спешат вкладывать деньги в аквакультуру. Причины не только в длительности выращивания рыбы, но и в отсутствии понятных механизмов регулирования отрасли.
Долго и дорого
На Кубани рыбоводством занимаются 462 хозяйствующих субъекта, из которых 344 - небольшие фермы и индивидуальные предприниматели. Подавляющее большинство участков - это естественные водоемы, в прошлом году с них поставили на рынки 16,8 тысячи тонн товарной рыбы. На искусственных прудах удалось вырастить 7,5 тысячи тонн продукции. И все же о приближении к успехам советского времени говорить пока рано: тогда в регионе только крупные предприятия продавали и перерабатывали около 29 тысяч тонн прудовой рыбы.
- Оборотный капитал часто нужно заморозить на два-три года, пока из икры не вырастет рыба товарного веса, - говорит генеральный директор некоммерческого объединения "Краснодаррыба" Александр Миндра (в НКО входит шесть хозяйств, расположенных в разных районах Кубани). - Например, бройлер готов к убою уже практически через месяц, свинья - через полгода, а карпу, чей товарный вес составляет 1,5 килограмма, понадобится два года нагула при условии продуктивного корма. Кроме того, на рыбоводство сильно влияют погодные условия, та же засуха, как в прошлом году.
Дополнительный сдерживающий фактор развития отрасли - ее зарегулированность, говорят руководители рыбоводческих предприятий. Сейчас хозяйства должны отчитываться профильным ведомствам буквально за каждый шаг.
- Приходится работать с массой постоянно меняющихся нормативов, от согласования нового рыбозащитного сооружения до требований к гидротехнике, - признается председатель ПСК "Курчанский" в Темрюкском районе Сергей Каратеев. - Мы должны рассчитывать ущерб водным ресурсам, когда при заборе воды закачиваем еще и естественную кормовую базу - тот же фитопланктон, хотя у нас есть разрешение на водопользование. Стоит это порядка 300 тысяч рублей. В прошлом году мы реализовали 370 тонн рыбы, но это работа в ноль, у нас не остается денег даже на развитие.
Куда уходит рыба?
Сельхозкооператив "Курчанский" создавался еще в 1960-е годы, после тяжелых 90-х его коллектив смог восстановить прудовые площади - 900 гектаров нагульных прудов и рыбопитомник площадью 130 гектаров. Последние 17 лет в лиманах выращивают чистую линию черного амура, за которым приезжают фермеры со всей страны.
Чтобы поддерживать селекцию, строить инфраструктуру, нужно много времени и вложений. Вот почему так важно разработать комплекс мер поддержки аквакультуры, отмечают в краевом минсельхозе. Действующее сейчас льготное кредитование под пять процентов на строительство и модернизацию ферм доступны лишь рыбхозам с финансовой "подушкой безопасности" и достаточной залоговой базой.
Еще одна проблема аквафермеров - птицы. Например, малый баклан, занесенный в Красную книгу как вид, "сокращающийся в численности", охотно селится на водоемах Кубани и лакомится мальками в нагульных прудах. В борьбе с непрошеным гостем хозяйственники официально могут позволить себе только меры устрашения: объезжать водные угодья на лодке и шуметь взрывпакетами, при этом обходя стороной места традиционного гнездования. По интенсивности лова с птицей могут соперничать только браконьеры.
- В начале 2019 года из 150 тонн запущенных в пруд карпов выловили только 27 тонн, - приводит пример Сергей Каратеев. - Подумали: мор, часть бакланы съели. Выяснить причину помогло несчастье: вспыхнул пожар на плавнях, мы успели его потушить и на выжженной земле обнаружили дорогу, которую проложили браконьеры к нашему пруду. Они даже специально камыши сажали, чтобы не навлечь подозрения.
Со сбытом товарной рыбы в регионе проблем нет. Хозяйства продают рыбу в основном под заказ оптовикам, возят на ярмарки выходного дня, часть поставляют в Крым. Активно берут продукцию на переработку мелкие хозяйства: коптят, вялят, готовят фарш и полуфабрикаты.
Кому устрицы?
Растет интерес предпринимателей к относительно новому сегменту аквакультуры, мидийно-устричным фермам. В Черном море для них выделено 33 участка, удаленных от судоходных путей. Если лет семь назад выражение "черноморская устрица" вызывало улыбку, то теперь каждый ресторан на кубанских курортах включает в свое меню местные изысканные ракушки. Спат (мальков) устриц завозят из Франции, Италии. Конечно, вырастить его - задача не из простых, но и плюсов в этом бизнесе хватает: моллюсков не нужно кормить, они справляются сами, питаясь фитопланктоном. Однако, учитывая растущий спрос на продукцию, особенно в высокий туристический сезон, устричному бизнесу также необходима государственная поддержка.
- Когда пять лет назад я начинал работу в этой сфере, было много энтузиастов, приобретающих водные участки для устричных ферм. Да и на рынке те же мидии продавались по 300 рублей за килограмм, - рассказывает директор мидийно-устричной фермы в Геленджике Александр Попов. - Но сейчас ситуация изменилась, люди поняли, как это работает, и желающих заниматься этим поубавилось. Фактически рынок не готов принять большое количество свежей продукции, высокая цена действует только в случае небольших объемов продаж. Поэтому экономическая эффективность этого бизнеса пока слабая.
По мнению Александра, многие проблемы решило бы упрощение государственной экологической экспертизы. Сейчас требования к строительству береговой инфраструктуры устричных ферм сопоставимы с условиями возведения порта или моста. Предприятию требуется получить несколько десятков подписей под этой экспертизой (стоимость которой, по самым скромным подсчетам, потянет на два миллиона рублей), и на это может уйти не один год. .
В Темрюкском районе Кубани планируют создать предприятие по производству раков на базе рыбоводного хозяйства. По словам руководителя предприятия Дмитрия Дергачева, в прошлом году Таманский биотехнологический центр вырастил свыше 9,7 тонны раков.
К 2022 году на его базе готовятся открыть крупнейшую в России фабрику раков и выпускать около 250 тонн продукции в год. По мнению властей, это очень перспективное направление. Ежегодно в край приезжает все больше туристов, и раки могут стать одним из брендов региона.
Астраханские осетроводы озаботились оформлением молекулярно-генетических паспортов для своего рыбьего стада. Генетическое исследование осетровых пока не является обязательным условием для деятельности на рынке, но предприниматели стали активнее пользоваться этой услугой, так как вынуждены конкурировать с поставщиками икры, которую везут в Россию в большом количестве из Китая, Ирана и Уругвая.
- Экспертиза - это возможность показать покупателю, что икра, которую мы производим, - легальная и она действительно из Астрахани, - подчеркнула владелец садкового хозяйства в Икрянинском районе Татьяна Щербатова, которая одной из первых получила субсидию на молекулярно-генетическую паспортизацию осетровых.
В маточном стаде ее предприятия - три тысячи стерлядей. Для исследования в хозяйство приехали специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии и взяли у рыб на анализ элементы плавников, затем генетики занесли данные в специальную компьютерную базу. Теперь все будущее потомство этих осетровых идентифицировано, каждая полученная икринка "расскажет", в каком году и на каком предприятии ее вырастили.
По словам предпринимательницы, генетическая паспортизация - отнюдь не дешевое удовольствие. Она обошлась в 350 тысяч рублей, при этом большая часть суммы была оплачена государством: финансирование велось через центр "Мой бизнес", созданный минэкономразвития региона для поддержки предпринимательства. Условия для получения такой субсидии - пятипроцентное софинансирование со стороны самого рыбоводческого хозяйства.
- Мы получаем икру стерляди методом дойки: деликатес сцеживается, выживаемость рыбы при такой процедуре стопроцентная. Продукция реализуется в европейской части России, - рассказал еще один икрянинский предприниматель Вадим Корнильев, которые также оформил генетические паспорта на рыбу, чтобы расширить рынок сбыта на север страны, где сейчас пока преимущество у китайских продавцов.
По информации минсельхоза области, всего в регионе около 40 предприятий занимаются разведением осетровых на продажу, 15 из них продают черную икру. В этом году осетроводы планируют поставить на рынок 15 тонн икры, основные покупатели живут в крупных городах России, а также в Казахстане, Индии, Австралии, Японии, Сингапуре.