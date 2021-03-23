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23.03.2021 10:06
Рубрика: Власть

Пограничникам Керчи передали новые сторожевые корабли "Гриф" и "Сарыч"

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Республике Крым Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Республике Крым
Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Республике Крым

В Керчи состоялась торжественная церемония первого поднятия флага на новых пограничных сторожевых кораблях "Гриф" и "Сарыч" проекта 03050, построенных для Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Республике Крым
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"Гриф" и "Сарыч" - это многофункциональные пограничные сторожевые корабли, разработанные для береговой охраны пограничной службы, совмещающие в себе качества патрульного корабля и буксира.

- Системы бортового контроля позволяют отследить любой объект еще на подступах к границам государства, а способности развивать высокую скорость и совершать сложные маневры способствуют оперативному реагированию на возникающие угрозы безопасности России в пограничной сфере, - отметили в погрануправлении.

Корабли будут нести службу в акватории Черного и Азовского морей, пресекая любые попытки бесконтрольного пересечения госграницы России. Не менее важные задачи - обеспечение безопасности выходящих в море российских судов и антитеррористической защищенности кораблей в Керченском проливе.

Участвовавшие в церемонии передачи кораблей чиновники и представители спецслужб пожелали морякам-пограничникам крепкого здоровья, успехов и надежной охраны государственной границы России.

Справка "РГ"

Корабли "Гриф" и "Сарыч" проекта 03050 построены на судостроительном заводе "Вымпел" в Рыбинске. Их полное водоизмещение - 131 тонна, габаритная длина - 30,8 метра, ширина - 6,7 метра, максимальная скорость - 18 узлов, максимальная дальность плавания - 2000 миль. При этом корабли могут находиться в автономном плавании до 20 суток. Экипаж состоит из пяти человек, на вооружении - один пулемет. Всего в Рыбинске произведено пять кораблей проекта 03050. Ранее на вооружение пограничников Керчи переданы ПСК "Орлан", "Коршун" и "Кречет", которые с 2019 года тоже базируются в городе-герое.

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