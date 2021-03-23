"Ростелеком" запустит систему мониторинга вывоза мусора в Ростовской области

Новости

Президенты России и Казахстана обсудили применение "Спутника V" 15:51
Вышел трейлер 3-го сезона "Чудотворцев" с Бушеми и Рэдклиффом 15:50
Всероссийский "Цифровой диктант" пройдет с 9 по 24 апреля 15:46
Министры обороны РФ и Армении обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе 15:39
В Италии планируется привить добровольцев "Спутником V" 15:31
Восемь групп школьников отзывают из походов после трагедии в Хибинах 15:20
Российский спецназ стали снабжать новым сухпайком 15:17
Минстрой разрабатывает законопроект о счетах эскроу для частных домов 15:13
На уральской АЭС отключен от сети ядерный реактор на быстрых нейтронах 15:00
Ученые заявили о необходимости контроля за мутирующим коронавирусом 14:57
YouTube тестирует автоматическое определение товаров в видеороликах 14:43
Более 10 млн кв.м аварийного жилья не входит в программу расселения 14:42
К жителям отдаленных курганских сел приедет "Поезд здоровья" с врачами 14:33
Гражданские не погибли при ЧП с бомбардировщиком под Калугой 14:33
Рослесинфорг: На спасение 175 тыс га леса от вредителей ушло 5,3 млрд рублей 14:25
Страховая компания предсказала быстрый экономический рост Китая 14:19
Кудрин сообщил Путину о нарушениях в "Роскосмосе" 14:16
Гинер прокомментировал назначение Олича 14:10
Лукашенко заверил, что новых решений по пенсионному возрасту не планируется 14:01
"Почта России" вошла в десятку лучших операторов экспресс-доставки 13:56
Песков ответил на вопрос о планах Путина по списку "Единой России" 13:46
Фальков: Делать аккредитацию вузов бессрочной не стоит 13:45
Песков назвал Путина сторонником добрых отношений со всеми странами 13:33
Лукашенко назвал личные интересы своего президентства 13:27
Тамбовчанин получил 24 года за убийство школьницы 13:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
К чему приведет повышение ключевой ставки
К чему приведет повышение ключевой ставки
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
23.03.2021 15:39
Рубрика: Общество

"Ростелеком" запустит систему мониторинга вывоза мусора в Ростовской области

Текст: Олег Сергеев
"Ростелеком" в пилотном режиме запустит систему мониторинга вывоза твердых бытовых отходов (ТБО) в городе Зверево Ростовской области. Соответствующее соглашение в рамках выставки "СТИМэкспо" подписали министр жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Ростовской области Михаил Солоницин, глава администрации Зверево Сергей Орлов и директор Ростовского филиала "Ростелекома" Сергей Мордасов.
Фото: ПАО "Ростелеком" Фото: ПАО "Ростелеком"
Фото: ПАО "Ростелеком"

Система заработает на нескольких мусорных площадках города и обеспечит непрерывный контроль за их санитарным состоянием, наполняемостью контейнеров и периодичностью вывоза.

Фото: ПАО "Ростелеком"
"Ростелеком" на юге перенес с опор в кабельную канализацию более 100 км оптики

Решение реализовано на базе облачной платформы "Видеонаблюдение" от "Ростелекома" с использованием нейросети. Установленные на мусорных площадках камеры видеонаблюдения с помощью технологий искусственного интеллекта позволяют анализировать состояние площадок сбора мусора, проверять наполняемость контейнеров и соответствие графику вывоза, выявлять отклонения, а также направлять фото- и видеоотчеты в технические службы города. Кроме того, система умеет отмечать время приезда и количество мусоровозов, оптимизировать их маршруты.

"Мониторинг вывоза коммунальных отходов - только начало. Мы с "Ростелекомом" наметили еще ряд проектов по интеграции цифровых решений в городское управление. Среди них - цифровой водоканал и модернизация теплосетей в Каменск-Шахтинском. Пилотные площадки уже готовятся", - сообщил министр ЖКХ Ростовской области Михаил Солоницин.

"Цифровизация процессов утилизации отходов, как и других направлений, связанных с экологией и охраной окружающей среды, имеет приоритетное значение для нашей компании. Мы создаем решения, которые легко интегрируются в единую платформу умного города и цифрового региона. Они позволяют автоматизировать эту работу не только в отдельно взятом муниципалитете, но и на территории области или всей страны", - отметил вице-президент - директор макрорегионального филиала "Юг" ПАО "Ростелеком" Денис Лысов.

Доступ в личный кабинет продукта открыт для всех участников процесса: государственных органов, операторов услуги по вывозу мусора и управляющих компаний. Это обеспечивает прозрачность и системный подход к решению коммунальных вопросов. Цифровой сервис позволяет заказчику задать собственный сценарий мониторинга вывоза мусора и его этапов: настроить параметры оказания услуги, периодичность отправки аналитических отчетов, привязать информационную систему клиента к биллинговой системе оператора услуги. Все данные надежно защищены и размещаются в облачном хранилище "Ростелекома". Видеокамеры с площадок можно интегрировать в АПК "Безопасный город" и обеспечить дополнительный уровень безопасности граждан.

"По итогу двух месяцев пилотной эксплуатации системы мониторинга мы оценим ее эффективность и перспективы развития. Ожидаем увидеть значительный экономический эффект и качественное повышение уровня сервиса на территориях", - отметил исполняющий обязанности главы города Зверево Сергей Орлов.

"ЖКХ - одна из самых сложных с точки зрения цифровизации, однако реальный экономический эффект от нее ощущают и муниципалитеты, и весь регион. Решения "Ростелекома" для сферы ЖКХ направлены на стратегическое управление муниципалитетами. Управление твердыми бытовыми отходами, автоматизация аварийно-диспетчерских служб, диспетчеризация объектов теплоэнергетики - связующие звенья системы мониторинга "Умный город", и в перспективе и Цифрового региона", - рассказал директор Ростовского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Мордасов.

"Наш продукт мониторинга оборота твердых бытовых отходов обладает ключевым преимуществом: благодаря применению умных датчиков, устанавливаемых в контейнеры, любое нарушение фиксируется и подтверждается с помощью фото- и видеоматериалов. Нерадивые коммунальщики больше не смогут сослаться на неисправность оборудования - система видит картину целиком. Не только наполненность контейнеров, но и чистоту площадки, навалы мусора, факты его выброса, в том числе юридическими лицами, неправильную парковку транспортных средств, факт приезда мусоровоза и многое другое - решение "Ростелекома" работает полностью в автономном режиме, обеспечивая высокую точность распознавания в любых погодных условиях", - рассказал директор продуктового офиса "Видеонаблюдение" компании "Ростелеком" Владимир Еремеев.

На юге пилотные проекты системы мониторинга вывоза мусора готовятся к запуску в ряде регионов, и один уже тестируется в Северной Осетии.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России ЮФО Краснодарский край ЮФО Адыгея ЮФО Астраханская область ЮФО Волгоградская область ЮФО Калмыкия «Ростелеком» - национальный цифровой провайдер на юге

Главное сегодня

Песков назвал Путина сторонником добрых отношений со всеми странами
Лавров: У России нет отношений с Евросоюзом
Курс евро впервые с 1 марта поднялся выше 90 рублей
Россия и Китай продлили Договор о добрососедстве и дружбе на пять лет
Голикова рассказала, когда россияне смогут ходить без масок
Как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Можно ли щеткой стереть эмаль и сколько фтора должно быть в пасте - советы доктора Криворотова