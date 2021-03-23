Смотр войск и шествие Бессмертного полка пройдут 9 мая в Астрахани

Прохождение войск Астраханского гарнизона и ветеранов Вооруженных сил, выставка военной техники, полевая кухня, концертные программы, салют и шествие Бессмертного полка запланированы в Астраханской области 9 мая.

- Эпидемиологическая напряженность в последнее время идет на спад. Я думаю, мы в силах организовать полноценные мероприятия ко Дню Победы, чего по объяснимым причинам не смогли сделать в прошлом году, - заявил губернатор области Игорь Бабушкин на заседании оргкомитета по подготовке и проведению торжеств к 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает пресс-служба главы региона, губернатор поручил руководителям минкультуры и администрации Астрахани привлечь местные творческие коллективы к подготовке праздничных мероприятий.

Кроме этого, до 9 мая, согласно поручению губернатора муниципалитетам, будут приведены в порядок все воинские захоронения в городе и районах области, в том числе братские могилы солдат.

- Прошу отнестись к этому с особым вниманием, - подчеркнул он.

В торжествах примут участие и ветераны Великой Отечественной войны. Сейчас в области живут 160 фронтовиков, большинство из которых: 107 человек - в Астрахани.

- Всех, без исключения, ветеранов необходимо поздравить, и тех, кому позволяет здоровье - пригласить на праздник, - сказал Бабушкин.

Шествие Бессмертного полка в этом году предлагается провести не только в Астрахани, но также в Ахтубинске, Знаменске и районах области. До коронавируса, в 2019 году, более 40 тысяч астраханцев участвовали в марше и с гордостью несли портреты фронтовиков.

По традиции накануне Дня Победы состоится ритуал возложения венков и цветов к братским могилам и мемориалам воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Отдать дань памяти планируется на братской могиле на центральном кладбище, на Аллее Героев на бульваре Победы, у бюста Герою Советского союза, летчику Николаю Скоморохову, у памятника Погибшим кораблям и стелы памяти в Братском саду.