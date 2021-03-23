Астраханские фермеры обеспокоены продолжающимся запретом на въезд трудовых мигрантов в связи с пандемией. Ежегодно на посевную и сбор урожая в регион прибывали 11 тысяч работников из Узбекистана и Таджикистана. Сейчас заметить их некем. Сельхозпроизводители уже начали сокращать посевы и могут недосчитаться 70 процентов овощей и бахчевых.

- Ранняя продукция уже потеряна, так как теплицы не заложили, - рассказал фермер из Ахтубинского района Николай Устинов. - Бахчевые в этом году я посажу в меньшем количестве, это товар скоропортящийся, не будет рабочих, урожай сгорит. Все надеются, что границы откроют, но когда? Нам понадобится еще как минимум месяц, чтобы оформить мигрантов. Фермеры утверждают, что в сложившейся ситуации однозначно вырастут цены на овощи.

Большую часть сельхозпродукции на астраханских полях приходится собирать вручную: если пройтись по полю комбайном, кабачки и арбузы потеряют товарный вид. А местные жители соглашаются на ручной труд гораздо менее охотно, чем приезжие из стран СНГ. Если мигрантам платили до 1,5 тысячи рублей в день, то поденщина местным работникам уже в прошлом году доходила до пяти тысяч. При этом сельхозпроизводителям приходилось переманивать работников друг у друга.

- У нас десятки фермеров в районе, когда идет уборка урожая, всем нужно по 50 - 60 человек, - поделился с "РГ" опасениями овощевод из Красноярского района Айбек Мирзаев. - Сейчас мы готовы и по десять тысяч рублей в день платить, но кому? Людей просто нет. У меня намечается крупный контракт на продажу огурцов в Краснодар по хорошей цене, но я раздумываю, буду ли их сажать в этом году.

На без малого 200 гектарах фермер выращивал целую палитру овощей, от кабачков до болгарского перца. Теперь планирует полностью перейти на картофель, который в отличие от других культур можно собрать трактором.

Как сообщили в минсельхозе области, большинство фермеров сокращают посевы и ассортимент. Надежды на помощь местного населения немного: во-первых, в селах оно уменьшается, во-вторых, астраханцы хотят иметь работу постоянную, а не сезонную.

"Мы ведем переговоры с минтруда, а нам напоминают, что у нас 20 тысяч безработных на учете в службе занятости. Почему эти люди не хотят идти в поля, объяснить сложно", - сказали в ведомстве.

Кстати

В прошлом году ситуация с трудовыми ресурсами на полях была лучше. До карантина в регион успели приехать 3,5 тысячи мигрантов, их распределяли между хозяйствами: работники заканчивали сев у одного фермера и шли помогать другому. Еще около трех тысяч человек удалось пригласить из горных районов Дагестана и Чечни. Однако изнуряющий физический труд под палящим солнцем им пришелся не по душе. Надежды на студентов тоже не оправдались. На поля вышли всего несколько иностранцев из АГТУ и АГУ, которые не смогли уехать из Астрахани домой из-за ограничительных мер.

Справка "РГ"

По информации Астраханьстата, в ноябре 2020 - январе 2021 года безработными в Астраханской области числились 41,9 тысячи человек, уровень безработицы в регионе составил 8,3 процента. Более половины всех безработных (55,8 процента) - городские жители, у 83,2 процента нет опыта трудовой деятельности. При этом каждый седьмой безработный в регионе не имеет постоянной трудовой деятельности год и более. В региональном органе статистики уточняют, что 32,5 процента безработных оставили прежнее место работы в связи с сокращением, ликвидацией предприятия или закрытием собственного дела, 16,4 процента - по собственному желанию. В 2020 году в Астраханской области трудоустроено более 17 тысяч безработных. Наибольшее число вакансий приходилось на сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство, а также обрабатывающее производство.