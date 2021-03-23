На юге России появились новые виды мошенничества с банковскими картами. При этом жители разных регионов попадаются и на уже хорошо известные уловки в интернете, при помощи которых наживаются мошенники.

77-летний житель города Таганрога Ростовской области потерял более двух миллионов рублей после звонка лжесотрудника банка. Как рассказал пенсионер в полиции, звонивший представился сотрудником службы безопасности финансово-кредитного учреждения и сообщил о якобы имевшейся попытке незаконного снятия денег со счета клиента. Доверчивость и финансовая неграмотность пожилого человека обернулись для него плачевно: пытаясь сохранить свои средства, он перевел их на продиктованные по телефону мобильные номера. Сейчас мошенника разыскивают правоохранительные органы.

Таганрожец стал жертвой одного из самых распространенных и простых видов телефонного мошенничества. Как рассказали в региональном управлении МВД России, в последнее время на подобные уловки люди стали попадаться намного реже, чем, например, год назад в период самоизоляции, когда правоохранители зафиксировали всплеск активности телефонных и интернет-мошенников.

Однако любители легкой наживы изобретают все новые виды обмана держателей банковских карт. Одна из относительно свежих схем выглядит так: человек получает перевод, сделанный "по ошибке". Мошенник просит вернуть ему деньги и сообщает реквизиты якобы для возврата средств. В результате банковская карта попавшегося на удочку мошенников человека оказывается привязана к интернет-сервису, который может списать со счета карты любую сумму без дополнительной верификации.

Еще один новый вид мошенничества связан с интернет-торговлей. Обманщик размещает объявление о продаже товара и просит потенциального покупателя перечислить ему предоплату, но при этом дает номер чужой банковской карты. Затем звонит получателю, объясняет, что деньги ему отправлены по ошибке и просит вернуть их - уже на свою карту. Как правило, люди в таком случае идут навстречу и становятся невольными соучастниками мошенничества.

Чтобы обезопасить себя, не следует переводить средства незнакомым людям, советуют в крупном ростовском банке.

- Если вас просят вернуть якобы ошибочный перевод, обратитесь в свой банк и напишите заявление на возврат денег непосредственно отправителю, - поясняет специалист кредитной организации Виктория Пронякина.

На уловки кибермошенников попадаются не только пожилые люди, плохо владеющие современными технологиями. В группе риска также тинейджеры, которые зачастую поддаются на сомнительную вирусную интернет-рекламу. .