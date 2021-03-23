В Туапсе из-за обильных осадков разрушилась подпорная стена

На улице Кирова в Туапсе на месте разрушения подпорной стены проводятся аварийно-восстановительные работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"В настоящий момент силами МБУ "Благоустройство города Туапсе" производится уборка грунта и бутобетонных камней, из которых выполнена подпорная стена, - объяснил глава Туапсе Сергей Бондаренко. - Далее на месте разрушения будут установлены фундаментные блоки. Параллельно прорабатывается вопрос о геологических изысканиях, чтобы в последующем можно было восстановить стену".

На Черноморском побережье Кавказа идут сильные дожди. По информации краснодарского гидрометцентра, на территории края прогнозируется ухудшение погодных условий, действует штормовое предупреждение. Из-за переувлажнения почв возможна активация оползневых и экзогенных процессов.