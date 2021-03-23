К началу нынешнего учебного года в Волгоградской области провели модернизацию инфраструктуры школьного питания: отремонтировали 68 пищеблоков, купили дополнительное оборудование для столовых. В малокомплектных образовательных учреждениях выделили места для приема горячей пищи. К дальнейшему обновлению системы школьного общепита городские власти намерены привлечь коммерческую организацию, заключив концессионное соглашение.

Ожидается, что компания-концессионер станет оператором общественного питания в волгоградских школах на 20 лет. В частности, планируется обновить пищеблоки в 22 учреждениях пяти районов города - заменить оборудование и инженерные сети, капитально отремонтировать кухни и обеденные залы, купить новую посуду и мебель. Количество мест в школьных столовых после модернизации должно вырасти на 30 процентов.

В настоящее время между администрацией города и потенциальным концессионером идут переговоры, до их окончания подробности соглашения не раскрываются. Известно, что стоимость проекта оценивается в сумму от 340 до 390 миллионов рублей, софинансирование из муниципального бюджета составит 40 миллионов рублей в течение трех лет. При этом концессионер готов вложить в обновление инфраструктуры школьного общепита как собственные средства, так и привлечь деньги банков и инвестиционных фондов.

Компания, с которой планируется заключить концессионное соглашение, уже работает на рынке школьного питания. По словам ее руководителя Марии Ивановой, сейчас одной из важных задач является автоматизация контроля процессов приготовления пищи и сокращение ручного труда.

- Чтобы продукт сохранял все органолептические показатели, нам необходимо готовить на современном оборудовании. Для этого и нужна реконструкция школьных пищеблоков Волгограда, - объясняет Мария Иванова. - Например, выпечки мы изготавливаем 300 тысяч изделий в месяц. Автоматизация позволит увеличить это количество больше чем на 50 процентов.

По оценкам экспертов, модернизация с опорой только на бюджетные средства может растянутся на десять лет. Концессия позволит существенно сократить этот срок. В целом затраты на обновление системы школьного общепита в Волгограде оцениваются ориентировочно в 1,2 миллиарда рублей.

У Волгограда уже есть собственные наработки в сфере школьного общепита, например, повара в образовательных учреждениях не работают с сырьем, а используют полуфабрикаты, которые специально готовят на комбинате.

- Опыт очень интересный и продуктивный. Видно, что обеспечением качественным горячим питанием учащихся школ занимаются не с сентября прошлого года, когда было поручение президента РФ, а достаточно давно. Очень важно, чтобы организации, которые отвечают за еду, не ставили задачу заработать деньги за короткое время, а рассматривали эту работу как долгую, системную, - прокомментировал во время рабочей поездки в регион первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко. - В Волгограде можно, если возникает проблема, в цепочке найти конкретное ответственное лицо. Легко проследить, откуда пришли картошка или мясо.

Систему контроля качества, выстроенную в Волгограде, вполне можно будет распространить на другие регионы. При этом, по оценке Глушко, возможно сосуществование разных моделей, что зависит от количества образовательных учреждений и их удаленности, развитости системы общепита и сельского хозяйства. Где-то в школах останутся штатные повара, где-то процесс приготовления школьных блюд отдадут на аутсорсинг.

- Возникает сложная цепочка - от ферм, на которых выращивают продукты, до учредителя, отвечающего за работу школ. Нужны модели, которые позволяют частному бизнесу прийти надолго, выполнять качественно свои функции. То, что мы увидели в Волгограде, интересно, так как здесь уже компания вложила деньги и наработала свой опыт, - отметил президент Института отраслевого питания Владимир Чернигов. .

Комментарий

Лариса Савина, председатель комитета образования Волгоградской области:

- Мы изучаем опыт регионов, сотрудничаем с ведущими институтами, занимающимися отраслевым и детским питанием. Изменились подходы, традиции, условия, даже санитарные правила. У нас есть опыт организации школьных кафе. Мы предлагаем школьникам самим придумать пространство своих пищеблоков, потому что дети все больше времени проводят в образовательных учреждениях. Для сельской местности школа - одна из немногих точек притяжения. Поэтому каждый квадратный метр должен быть современным, там должно быть приятно находиться.