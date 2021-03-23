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23.03.2021 10:41
Рубрика: Общество

Безработных свердловчан бесплатно обучат новым профессиям

Текст: Анна Шиллер
Жители Свердловской области, желающие трудоустроиться, смогут получить бесплатные образовательные услуги.

Ранее, чтобы помочь гражданам с трудоустройством, Минтруд России разработал программу бесплатной профподготовки кадров разных возрастов. В начале марта около 27 тысяч жителей Среднего Урала обратились в органы службы занятости. Помимо прочего, теперь им предлагают обучиться еще в Уральском институте управления (УИУ) РАНХиГС: правительство выделило квоту на обучение более 56 тысяч человек.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Люди смогут пройти переподготовку для трудоустройства либо открытия собственного бизнеса в 51 филиале вуза. Например, в Екатеринбурге они освоят курсы по направлениям для госслужащих, юристов, менеджеров и экономистов.

Программы адаптированы к требованиям рынка: вуз сотрудничает с Уральской торгово-промышленной палатой, областным союзом промышленников и предпринимателей.

Курсы помогут тем, кто только ищет работу по специальности и не имеет опыта, женщинам, которые находятся в декретном отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, с детьми-дошкольниками и гражданам старше 50 лет. Так, по данным регионального департамента по труду и занятости населения, до 60 процентов безработных представляют жители 30-49 лет, большая часть из них - женщины со средним общим образованием.

Вместе с местной службой занятости уральский вуз подберет нужный формат образовательных услуг - ученики получат диплом о профессиональной переподготовке, и место на рынке труда. В этом году по итогам обучения на площадках РАНХиГС должно трудоустроиться минимум 75 процентов участников программы. Ее реализуют в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография".

В регионах Общество Образование Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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