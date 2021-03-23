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23.03.2021 16:27

Приехали медведи

Текст: Марина Порошина (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал № 62(8413)
Династия Филатовых отмечает свое 185-летие в Екатеринбурге.

- Мааам, ладошки больно, - ноет после окончания программы мальчишка лет пяти.

- Я удивляюсь, как ты еще голос не сорвал, - не сочувствует мама. - Надо же было так орать.

- Ну сказали же, что можно… и топать еще. Зато я по мячику кааак стукнул!

- Я тоже стукнул! - вставляет до сих пор молчавший папа.

Фото: Из архива Сочинского государственного цирка
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Да, на спектакле зрителям разрешили выражать эмоции в свободной форме. Честное слово, трудно удержаться от восторженного вскрика, когда над твоей головой парят пеликаны размером с небольшого птеродактиля. Или не наградить бурными аплодисментами отважную собачонку: будто мартышка, она карабкается по отвесной лестнице и прыгает вниз с высоты шести метров. Это мы еще не добрались до медведей, которые лихо гоняли на различных транспортных средствах, пели романсы, плясали и боксировали.

Цирк Филатовых - легенда мирового циркового искусства - в Екатеринбурге выступает не впервые, но каждый приезд артисты считают событием, потому что "король дрессировщиков" (по определению Юрия Никулина) народный артист СССР Валентин Филатов родился в 1920 году в Екатеринбурге, а в 1991-м Свердловскому цирку присвоили его имя. К тому же в этом году династия Филатовых отмечает 185-летний юбилей: в 1836-м губернатор Нижнего Новгорода выдал разрешение на работу "поводырю с медведем Филату и его жене, служительнице у обезьян".

Новая программа - настоящий бенефис внука Валентина Ивановича, представителя пятого поколения Александра Филатова. Во втором отделении он руководил коллективом из 15 косолапых, а в первом… был коверным, изящным, умным и очень смешным - такое раздвоение амплуа уникально для цирка. Но, по словам самого Александра, вполне естественно для ребенка, выросшего на манеже и готового бесконечно учиться новому.

Фото: Сергей Куксин
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Медведей, кстати сказать, тоже обучают, а не дрессируют. Последнее бессмысленно и опасно, на насилие зверь немедленно ответит агрессией.

- Они попадают к нам малышами, - рассказывает Александр. - Одного принесли во время гастролей в Кемерово: сняли с дерева на обочине трассы, где он сидел и орал. Двух других, оставшихся без матери, подарили в Иркутске. Думали, не выживут, кормили даже не из бутылочки, а из пипетки. Теперь они боксеры на ринге. Для медвежат у нас многолетняя система образования: ясли, детский сад, школа, университет, кто сдал экзамены - выходит на арену. Наша задача - разглядеть талант, развить способности, понять характер. Один медведь сразу полюбил гонять на байке, всех подрезал, дрифтовал. А другой, красавец и лентяй, в самом начале представления выезжал коренником в "тройке", а потом за кулисами ложился, и не сдвинешь его.

Александр Филатов подчеркивает: новая программа рассчитана не только на детей. Взрослые оценят, помимо мастерства артистов, крепкую режиссуру, стильные костюмы, оригинальную хореографию, великолепное световое и звуковое оформление. Солидный юбилей цирк Филатова, сохранивший лучшие номера и традиции советского циркового искусства, встречает отнюдь не музейным экспонатом.

Зрители оценили безупречное мастерство артистов. Фото: Татьяна Андреева/РГ
На заметку

Большие гастроли династии в Екатеринбургском цирке имени Филатова продлятся всю весну.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург РГ-Фото

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