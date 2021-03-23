Перестроить систему питания школьников, сделать ее более современной предложило руководство одного из крупных комбинатов питания Екатеринбурга. Другой взгляд на детские обеды повара продемонстрировали недавно сразу в нескольких школах, не постеснявшись назвать проект по-взрослому - "Школьный ресторан".

- Мы едим глазами, поэтому для хорошего аппетита важно все: и обстановка, и возможность выбора блюд, и их подача. Особых хитростей нет. Часто надо просто творчески подойти к делу. Если котлета, то мы ее делаем в форме биточка, обязательно подаем соус и зелень. Вид привлекательный, и дети начинают лучше есть, - объясняет "ресторанные" хитрости представитель комбината Екатерина Жакова.

Эксперты уверены, что унылый вид столовских блюд и аскетичная обстановка убивают в детях желание даже попробовать обед. Согласно опубликованным на днях результатам опроса Российского движения школьников, Свердловская область вошла в десятку регионов, где учеников плохо кормят. Как отметили инициаторы опроса, дети оценивали школьные объекты общепита по тому же принципу, по какому взрослые выставляют "звезды" ресторану или кафе: меню, качество блюд, интерьер и отношение персонала к посетителям. В список лучших не вошел ни один из уральских регионов, а вот на верхних строчках антирейтинга оказались Тюмень и Челябинск, Екатеринбург добрался до восьмого места. Представители движения подчеркнули: рейтинг - не выставление отметки, а прежде всего сигнал местным властям о необходимости перезагрузить систему питания в школах с учетом мнения детей.

Екатеринбург вошел в десятку регионов, где учеников плохо кормят

Этот процесс пытаются запустить в Екатеринбурге не первый год. Невкусные обеды уже вызвали череду скандалов, к формированию меню пытаются подключить родителей.

- В частности, мы отказались от рыбных котлет. Почему-то именно это блюдо вызвало наибольший негатив и у взрослых, и у детей. Кроме того, для корректировки меню регулярно проводим опросы, - рассказала "РГ" директор школы № 96 Валентина Садрисламова.

Котлетами в учебном заведении не ограничились, а провели реконструкцию столовой. Для учеников начальных классов оставили традиционные столы, а вот территорию, где обедают старшеклассники, переоборудовали под кафе с мягкими диванчиками вместо стульев, барной зоной и системой самообслуживания. Подростки приходят сюда во время перемены не только поесть, но и отдохнуть, пообщаться с друзьями. Впрочем, и младшим вход не закрыт.

Идея школьного ресторана - логическое продолжение обеденной реформы. Один из ее пунктов - кулинарные мастер-классы. Первый уже состоялся: шеф-повара учили пятиклассников готовить полезную вегетарианскую пиццу из разрешенных Роспотребнадзором продуктов. После выпекания правильный фастфуд стал главным блюдом в школьном кафе.

Какое будущее у ресторанов в екатеринбургских школах, пока непонятно - в департаменте образования эту инициативу предпочли не комментировать.

Кстати

В сентябре 2020 года с одобрения общегородского совещания родителей в Москве стартовал конкурс "Мой школьный ресторан". Более ста учебных заведений разработали и представили жюри дизайн-проекты столовых для учеников - от "Молекулярной кухни" до "Поэтов серебряного века".