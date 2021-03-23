На Урале 13-летнюю девочку нашли без сознания на льду реки

В городе Троицке Челябинской области спасатели эвакуировали со льда реки находившуюся без сознания девочку-подростка. На место происшествия прибыла "скорая", но добраться до ребенка врачи не могли, сообщили во вторник в поисково-спасательной службе региона.

- Вчера около шести часов вечера на льду реки Увелька, практически в центре города в бессознательном состоянии была обнаружена 13-летняя девочка, - рассказали в пресс-службе ведомства. - На вопросы ответить не могла, периодически теряла сознание. При помощи носилок спасатели Троицкого отряда ПСС эвакуировали ее со льда реки и передали врачам. Сейчас пострадавшая находится в реанимации. Как она оказалась на льду, устанавливают соответствующие службы.

Стоит отметить, что в каких-то пятидесяти метрах от места происшествия находились местные рыбаки, которые даже не попытались помочь ребенку или врачам, отметили в ведомстве.