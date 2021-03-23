На Урале нашли водителя, сбежавшего после наезда на полицейского

В городе Магнитогорске установлена личность водителя иномарки, сбившего сотрудника полиции и скрывшегося с места происшествия. Полицейский был госпитализирован с травмами, сообщили во вторник в ГУ МВД Челябинской области.

- Находясь при исполнении служебных обязанностей, младший инспектор кинологической службы УМВД Магнитогорска обратил внимание на мужчину с признаками алкогольного опьянения, который сел за руль Chevrolet Aveo и тронулся с места, - пояснили в пресс-службе полицейского главка региона. - Он попытался остановить машину, однако водитель совершил на него наезд и скрылся с места происшествия.

В течение часа правонарушителя разыскали. Им оказался 34-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

За оставление места ДТП, "пьяную езду" и отсутствие страховки на водителя составлены административные протоколы. Ему грозит наказание до 15 суток ареста. Кроме того, решается вопрос о передаче материалов в СК для принятия процессуального решения.