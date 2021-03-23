Молодая учительница английского из поселка Верхнее Дуброво Анастасия Юрташкина оказалась за бортом федерального проекта по стимулированию сельских учителей из-за своей фамилии. Точнее, ее заглавной буквы - "Ю". Переехавшей на работу в село преподавательнице отказали в миллионной субсидии на жилье, поскольку выделенные из бюджета на программу поддержки деньги закончились раньше, чем очередь дошла до 32-й буквы алфавита.

Возмутившись алфавитной дискриминацией, Анастасия пытается изменить правила предоставления субсидий и убедить региональные ведомства, что необходимо отменить буквоедство. Ведь за бортом программы она оказалась не одна.

В поселок Верхнее Дуброво жительница Екатеринбурга Анастасия приехала почти три года назад. Вернулась на малую родину, ведь именно в этой сельской школе она училась перед тем, как поступить в институт. В школе Настю приняли как родную. Еще бы: учитель иностранного языка для села - подарок. Преподавателей этого предмета в глубинке ищут годами и готовы заманить специалиста любыми пряниками. В частности, ставка, на которую взяли Анастасию, была вакантна четыре года. У девушки - 30 часов в неделю плюс классное руководство у неугомонного 8 "В".

Но насыщенную профессиональную деятельность Юрташкина относит исключительно к "пряникам": для того и вернулась в село, чтобы чувствовать себя нужной. Готова работать здесь и пять, и десять лет. Одна проблема: к моменту возвращения на малую родину своего жилья у Анастасии в селе не оказалось. Так и мыкается до сих пор по съемным углам.

Тем не менее документы для субсидии на жилье Анастасия подала только на третий год работы на селе. Не потому, что сомневалась в выборе, до этого она отстаивала права молодой коллеги, учительницы информатики Екатерины Хисановой. Катя дважды подавала документы на субсидию и дважды оказывалась в хвосте списка претендентов на денежную помощь из-за того, что фамилия начинается на "Х". "На одном из педагогических форумов я выловила областного министра образования и убедила его, насколько несправедливо выстраивать претендентов не по времени подачи документов, а по алфавиту. После этого в министерстве поменяли порядок принятия документов и формирования списка", - с гордостью поделилась былой победой с "РГ" Юрташкина.

19 октября прошлого года Настя, едва забрезжило утро, приехала в Екатеринбург, чтобы подать документы на стимулирующий миллион. У дверей ведомства уже толпились соискатели, и в конечном итоге Юрташкина оказалась десятой в списке участников стимулирующей программы на 2021 год. Всего документы на выплаты подали тогда более 130 сельских учителей. Перед новогодними праздниками Анастасии пришло официальное подтверждение, что она числится в списке под десятым номером. В феврале сельская учительница жила в предвкушении получения сертификата на миллион. Но, позвонив в Фонд жилищного строительства, через который идет финансирование программы, буквально села от неприятной новости. "Мне сказали: ой, извините, а вы просто пролетаете, потому что вы - на "Ю". От шока я даже онемела", - призналась мне Анастасия.

В ходе короткого самостоятельного расследования учительница узнала, что ее победа в министерстве образования - лишь промежуточный этап. В Фонде жилищного строительства, где формируются окончательные списки и объединяют в единую очередь педагогов и медиков, алфавитный порядок никто не отменял. Значит, шансов на стимулирующий миллион у претендентов с фамилиями на "Э", "Ю", "Я" никаких, даже если они первыми подали документы.

Мы нашли тот самый документ. "Порядок отбора участников подпрограммы 1 "Стимулирование развития жилищного строительства" и так далее. А в серединке есть коротенькая строчка, где черным по белому прописано: "Граждане, заявления которых на участие в подпрограмме приняты в один и тот же день, указываются в сводном списке по алфавиту".

Молодая учительница намерена и дальше бороться с формализмом в благородном деле господдержки своих коллег. Она уверена: для справедливости ранжира по алфавиту не существует, а чиновники в силах изменять правила, которые они же ввели.

Молодая учительница будет и дальше бороться с формализмом

В департаменте информационной политики губернатора Свердловской области алфавитный инцидент объяснили "РГ" как "обычную ситуацию": "Министерство строительства и развития инфраструктуры области совместно с профильными министерствами будет пересматривать подходы к формированию списков, чтобы избежать в дальнейшем подобного. Также дополнительно будет проработан вопрос по информированию педагогов о механизмах формирования очереди и отбора заявок".

Правда, никаких оптимистических известий Анастасия пока не получила.