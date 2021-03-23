На уральской АЭС отключен от сети ядерный реактор на быстрых нейтронах

В 14.05 по уральскому времени на Белоярской атомной электростанции в городе Заречном, что находится в 45 километрах от Екатеринбурга, действием автоматики по штатному алгоритму отключен от сети энергоблок № 4. "Причины выясняются", - передает пресс-служба энергообъекта.

На АЭС эксплуатируют два реактора на быстрых нейтронах: блок № 3 с реактором БН-600 был включен в энергосистему 8 апреля 1980 года, блок № 4 с реактором БН-800 - 10 декабря 2015 года.

Сегодня, после отключения четвертого, третий продолжает работу в соответствии с диспетчерским графиком.

"Отклонений от пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС нет. Радиационная обстановка - на уровне естественных значений природного фона", - сообщает Белоярка.

Напомним, БН-800 считается не только мощным реактором, но и безопасным: внутри него нет высокого давления, и, как следствие, дополнительной нагрузки на оборудование. Для отвода тепла используется трехконтурная схема: между основными контурами - внутриреакторным и пароводяным - есть промежуточный, он позволяет исключить радиационное воздействие на третий контур. Также главная особенность реакторов БН (быстрых натриевых) - в их безопасности на уровне физических свойств: они могут самостоятельно "заглушить" себя без вмешательства человека или оборудования.