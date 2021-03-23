Патрушев: На Урале с 2017 года выявлено 26 спящих ячеек террористов

Среди факторов, негативно влияющих на межнациональные отношения, секретарь Совбеза России Николай Патрушев назвал коррумпированность представителей власти и местного самоуправления, высокое имущественное расслоение общества, а также масштабный миграционный поток.

По его словам, неконтролируемое увеличение притока иностранных трудовых мигрантов, в том числе из государств с повышенным уровнем террористической активности, способствует формированию "спящих ячеек" радикальных исламских организаций, которых с 2017 года на Урале выявлено более 26, а также образованию очагов напряженности в местах их компактного проживания.

При этом, по данным Патрушева, в Уральском округе из 274 тысяч иностранных граждан более четверти находятся с нарушениями миграционного законодательства. Только в прошлом году ими совершено более 2,5 тысячи преступлений.

"Большой иммиграционный поток влияет на рост протестных и националистических настроений, в том числе в связи с фактами вытеснения коренного населения из различных сфер экономической деятельности, с увеличением нагрузки на образовательные и медицинские учреждения", - отметил Патрушев.

Наряду с этим, по его словам, в округе отмечается активность радикальных исламских группировок. Наметилась тенденция к росту количества новообращенных мусульман, не имеющих достаточных знаний религии и подверженных влиянию мусульманских проповедников, исповедующих течения ислама радикального толка. При этом, как подчеркнул секретарь СБ России, негативному воздействию подвергается, прежде всего, молодежь, восприимчивая к пропаганде радикальной идеологии.

Как следствие всего перечисленного - на Урале в прошлом году в 2,5 раза выросло число экстремистских преступлений, многие из которых связаны с распространением ксенофобских и пропагандирующих идеологию фашизма материалов.