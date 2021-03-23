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23.03.2021 11:52
Рубрика: Происшествия

Патрушев: На Урале в 2020 году задержали 25 участников бандподполья

Текст: Иван Егоров (Ханты-Мансийск)

Важным итогом работы по противодействию созданию ячеек международных террористических организаций стало недопущение в 2020 году на территории Уральского федерального округа преступлений террористической направленности.

Фото: iStock
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Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время выездного совещания в Ханты-Мансийске. По его данным, кроме двух предотвращенных терактов в прошлом году на Урале было задержано 25 участников бандформирований. Возбуждено 11 уголовных дел в отношении жителей Тюменской, Свердловской и Челябинской областей, которые принимали участие в деятельности международных террористических организаций. Также, как отметил Патрушев, был заблокирован доступ почти к ста интернет-ресурсам, содержащих материалы террористического характера. А в результате операции, проведенной в Свердловской области, из незаконного оборота было изъято 26 единиц огнестрельного оружия и более 4 кг взрывчатых веществ.

Кроме того, по словам секретаря Совбеза РФ, в рамках мероприятий по предупреждению проникновения на территорию округа террористов, были выявлены и пресечены 11 каналов незаконной миграции.

"Учитывая, что терроризм продолжает оставаться одной из серьезных угроз безопасности, и не только для нашей страны, важно не ослаблять оперативно-розыскную работу, повысить эффективность выявления и устранения причин и условий, способствующих возникновению этих угроз", - обратился Патрушев к губернаторам и силовикам. Он также призвал их больше внимания уделять индивидуальной профилактической работе, особенно среди молодежи.

В регионах Происшествия Терроризм Антитеррор Президент Совет Безопасности Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Ханты-Мансийск

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