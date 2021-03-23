Патрушев: На Урале в 2020 году задержали 25 участников бандподполья

Важным итогом работы по противодействию созданию ячеек международных террористических организаций стало недопущение в 2020 году на территории Уральского федерального округа преступлений террористической направленности.

Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время выездного совещания в Ханты-Мансийске. По его данным, кроме двух предотвращенных терактов в прошлом году на Урале было задержано 25 участников бандформирований. Возбуждено 11 уголовных дел в отношении жителей Тюменской, Свердловской и Челябинской областей, которые принимали участие в деятельности международных террористических организаций. Также, как отметил Патрушев, был заблокирован доступ почти к ста интернет-ресурсам, содержащих материалы террористического характера. А в результате операции, проведенной в Свердловской области, из незаконного оборота было изъято 26 единиц огнестрельного оружия и более 4 кг взрывчатых веществ.

Кроме того, по словам секретаря Совбеза РФ, в рамках мероприятий по предупреждению проникновения на территорию округа террористов, были выявлены и пресечены 11 каналов незаконной миграции.

"Учитывая, что терроризм продолжает оставаться одной из серьезных угроз безопасности, и не только для нашей страны, важно не ослаблять оперативно-розыскную работу, повысить эффективность выявления и устранения причин и условий, способствующих возникновению этих угроз", - обратился Патрушев к губернаторам и силовикам. Он также призвал их больше внимания уделять индивидуальной профилактической работе, особенно среди молодежи.