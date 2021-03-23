Патрушев призвал активнее штрафовать владельцев сайтов за запрещенный контент

В прошлом году на Урале в рамках работы по противодействию распространению в Сети деструктивного контента были заблокированы более 45 тысяч информационных ресурсов. В том числе тех, которые пропагандировали совершение антиобщественных действий и содержали материалы террористического и экстремистского характера. Об этом на совещании в Ханты-Мансийске сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Он напомнил, что в конце прошлого года были внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях, в соответствии с которыми впервые установлена ответственность в виде штрафа владельцев интернет-сайтов за размещение противоправного контента. "Надо активнее применять на практике эти новеллы", - заявил Патрушев.