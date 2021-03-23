Троих жителей Югры задержали за подготовку теракта

Троих граждан России, жителей Сургутского района Югры, задержали накануне по статье 205 УК РФ "Террористический акт". Эту информацию "РГ" подтвердил компетентный источник в правоохранительных структурах региона.

Учитывая тяжесть статьи, которая вменяется фигурантам, в качестве меры пресечения им должны избрать арест. "Суд назначил им меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - передает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

Материалы по делу находятся в ведении ФСБ, официальных комментариев относительно расследования от силового ведомства пока не поступало.