Ученые создали съедобные пищевые пленки для упаковки продуктов

В чашке Петри пленка из феруловой кислотой и альгината натрия, сформированная на поверхности стекла. Фото: УрФУ

Пленки, которые состоят из натуральных компонентов, безопасны для здоровья и за 24 часа растворяются в воде почти на 90 процентов, создала группа ученых из Индии и России.

Материал, передает пресс-служба Уральского федерального университета, подойдет для упаковки фруктов, овощей, птицы, мяса и морепродуктов. Состава и результаты экспериментов описаны в публикации в издании Journal of Food Engineering.

В основе разработки - полимер из морских водорослей, альгината натрия. Тот самый загуститель и стабилизатор E401, который встречается и в продуктах питания, и в косметике. А также используется для регенерации кожи, костей, печени и мышц.

"Его молекулы обладают пленкообразующими свойствами. Главное преимущество альгината - в воде он действует как жидкий гель", - говорит старший научный сотрудник лаборатории органического синтеза УрФУ Раммохан Алуру.

Соединили молекулы альгината другим природным компонентом - феруловой кислотой. Это производное коричной кислоты, которую, в свою очередь, получают из масла, содержащегося в коре, листьях, стеблях и молодых ветках вечнозеленого дерева из семейства Лавровых.

"За счет антиоксидантных свойств феруловой кислоты продукты дольше сохраняют свежесть. В пленки можно добавить натуральные противовирусные средства, что также продлит срок годности еды - чеснок, куркуму, имбирь", - поясняет профессор кафедры органической и биомолекулярной химиии УрФУ Григорий Зырянов.

Что характерно, для выпуска нового вида пленки не требуется специального оборудования: в промышленных масштабах их могут делать производители обычных пленок.

"Единственное условие - завод по производству полимеров должен соответствовать стандартам, которые предъявляются к пищевым производствам. А если рядом океан, который является неисчерпаемым источником водорослей, то создавать инновационные материалы будет еще проще", - констатирует уральский ученый.