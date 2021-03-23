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23.03.2021 16:11

Проезд с валидатором

В Челябинске взяли курс на трамвай без кондуктора
Текст: Евгений Китаев (Челябинск)
Российская газета - Неделя - Урал № 62(8413)
В качестве эксперимента в Челябинске на маршруте №20 стал курсировать первый трамвай с неполным экипажем - без кондуктора. Пассажирам предложено оплачивать проезд с помощью валидатора.

Есть в этом что-то от социалистического прошлого, когда в общественном транспорте писали: "Совесть - лучший контролер!". Люди постарше помнят еще железные кассы: опускаешь монетку и выкручиваешь из барабана билетик "за проезд". Время шло, система менялась, но элемент доверия не утратила: абонемент компостировали на аппарате с характерным рисунком. Он, как папиллярный узор на пальцах, на каждом транспорте был свой. Последовавшая далее ставка на возрождение института кондукторов, мимо которых и муха не пролетит, практически свела шансы безбилетников к нулю. Теперь, однако, система опять на пороге перемен.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Валидаторы списывают деньги с транспортных и банковских карт. Пожилые пассажиры, не привыкшие к подобным "штуковинам", подносят карты к устройству несколько раз - на их взгляд, валидатор не реагирует, заставляя повторять операцию.

Ничего страшного, поясняет директор "ЧелябГЭТ" Дмитрий Усачев. После успешной транзакции пассажир должен увидеть на экране подтверждение оплаты. Если по ошибке или незнанию карта прикладывается несколько раз, повторно деньги не снимаются. Установлено ограничение на списание - 50 секунд.

И все же судить о жизнеспособности новинки пока рано. Челябинцы, тестирующие терминалы, по сути, разделились на два лагеря. Более прогрессивная молодежь считает новый порядок удобным. Остальные задаются вопросом: а если контроль, ведь валидатор чеков не выдает?

"Зайцев" будут выявлять с помощью электронного устройства у контролеров, которое позволит проверить карту и выяснить, была ли с нее произведена оплата. Баланс и персональные данные проверяющий не увидит, опасаться не стоит, успокаивают транспортники.

Между тем окончательно рассеять все сомнения не удается, и многим пассажирам кажется надежнее платить наличными, по старинке получая чек. Правда, приходится обращаться к водителю, который и вагон ведет, и деньги принимает.

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- В тестовом режиме недели полторы так поездим, пока программисты устраняют недочеты, - говорит об экспериментальном трамвае Дмитрий Усачев. - Программное обеспечение довольно сложное. Одна из проблем - у пассажира сейчас нет билета. "Часовой билет" работает, как и раньше, с кондуктором. Кроме того, мы разрабатываем программу, чтобы пассажир, если нужно, мог получить проездной документ у водителя.

Увы, нагрузка на последнего, похоже, увеличивается, и эта особенность заставляет задаваться вопросом: зачем делать ставку на новшество, которое небезупречно? Всему виной нехватка кадров.

- Мы ввели в этом году тактовое расписание, призванное улучшить обслуживание: трамвай должен подходить каждые 3-4 минуты, а одного маршрута - каждые 11 минут, - отвечает Дмитрий Усачев. - Но из-за отсутствия кондукторов не можем запустить это расписание в полном объеме. Чтобы как-то исправить ситуацию, решили установить валидаторы.

Если эксперимент транспортники сочтут удачным, появятся еще 25 устройств - не только в трамваях 20-го маршрута, но и троллейбусах №26. Хотя, возможно, и этим не ограничатся.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

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