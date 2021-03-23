В Екатеринбурге объяснили появление на сайте мэрии рекламы наркотиков

В администрации Екатеринбурга объяснили, как на официальном портале местных органов власти появились фото, содержащие рекламу запрещенных веществ и матерные выражения. Фото "до" и "после" были опубликованы в разделе, где квартальные отчитываются о проделанной после поступивших обращений работе: о закрашенных граффити, вывезенном мусоре, почищенных тротуарах. Некоторые снимки "до" оказались выложенными без цензуры и, действительно, содержали противозаконную информацию.

Внимание на это обратили сотрудники адвокатского бюро. Они обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку.

"В последнее время правила публикации информации в Cети интернет ужесточились: вы наверняка видели новости о запрете использования нецензурной брани в социальных сетях. В случае с официальным порталом города особенно странно видеть фотографии с нецензурной бранью, не говоря уже о, так называемых, "нарконадписях", - пояснили юристы свою позицию.

В мэрии агентству РИА Новости сообщили, что со специалистами, которые размещают данный контент, провели разъяснительную работу о недопустимости впредь публикации такого рода фотографий.