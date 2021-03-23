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23.03.2021 10:58
Рубрика: Экономика

В Свердловской области коллекторов и МФО оштрафовали на 4,6 млн рублей

Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
В 2020 году управление ФССП по Свердловской области получило 700 обращений по возврату просроченной задолженности. Более половины из них - жалобы на действия микрофинансовых организаций, примерно треть - на компании из госреестра юрлиц, для которых взыскания долгов являются основным видом деятельности.

По 84-м случаям факты противоправных действий подтвердились. Было возбуждено 104 административных дела, материалы переданы в суд. В итоге по 73 эпизодам коллекторы и МФО признаны виновными в нарушении порядка или способа взаимодействия с должниками и третьими лицами. Сумма наложенных штрафов составила 4,6 миллиона рублей, из них 3,7 миллиона уже оплачено.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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- Специфика этого вида надзора в том, что мы рассматриваем обращения по месту жительства гражданина, а юрлица-нарушители могут работать на всей территории России. Так, из 700 обращений только в шести фигурировали компании, зарегистрированные в Свердловской области. Сумма долга для нас не принципиальна, принципиально другое - нарушение прав должника, - говорит Дмитрий Шеломенцев, заместитель руководителя главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.

Напомним, что коллекторы по закону не имеют право встречаться с должником чаще одного раза в неделю. Звонить допустимо не чаще одного раза в сутки, но всего два раза в неделю. Отравлять электронные письма - не чаще двух раз в сутки или четырех раз в неделю. Чтобы взаимодействовать с третьими лицами (родственниками и знакомыми должника), необходимо получить его письменное согласие на это, кроме того, не должно быть явно выраженного несогласия другого человека на контакт.

Кстати

Всего в госреестр компаний, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, включено 373 юрлица, из них 16 - зарегистрированных на Среднем Урале.

В регионах Экономика Финансы Долги и кредиты Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Долги и коллекторы Полномочия судебных приставов

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