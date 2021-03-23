Во Франции в погребальном костре нашли римское "кресло императора"

Специалисты Национального института превентивных археологических исследований Франции (Inrap) обнаружили остатки так называемого курульного кресла, пользоваться которым имели право только самые высокопоставленные римские сановники.

Как сообщается на сайте Inrap, удивительная находка была сделана в местечке Эпаньи-Мец-Тесси, недалеко от города Анси в Верхней Савойе. Археологи обнаружили там два погребения римского периода, причем в них содержались кремированные останки.

Найденные погребальные костры ученые датировали второй половиной I века нашей эры. Большое количество обнаруженных при проведении раскопок погребальных предметов свидетельствует об очень высоком социальном статусе умерших. Оно также помогло частично восстановить "великолепие" ритуалов, использованных во время тех похорон.

Один из костров был предназначен для кремации относительно пожилого человека. Погребальное убранство археологи назвали роскошным: в костер было брошено не менее 20 дорогих керамических ваз, столько же стеклянных сосудов, а также 46 бронзовых предметов, включая посуду. Кстати, анализ показал, что посуда была не пустой - умершего человека в последний путь отправили с запасом вина и продуктов.

В этом же захоронении был обнаружен ряд предметов роскоши, в том числе пара золотых серег и фрагменты ткани с золотыми и серебряными нитями. Но самой необычной находкой оказалось железное курульное кресло. Это был своего рода походный "трон", который свое название получил из-за схожести с седлом.

Пользоваться таким креслом могли только очень высокопоставленные люди. Слуги везде носили его следом за господином и раскладывали, когда тот хотел присесть.

Курульное кресло было одним из главных символов власти в Древнем Риме. Согласно еще этрусской традиции, его использование первоначально разрешалось только высшим магистратам, консулам и преторам, то есть людям, обладавшим империумом - властью приказывать и наказывать.

После образования Римской империи статус такого кресла стал еще более высоким. При Августе это кресло вообще стало одним из атрибутов императора. В I веке нашей эры курульное кресло также стало предметом роскоши - им пользовались уже не только магистраты, но и представители элиты общества, хотя зачастую это были одни и те же люди.

Примечательно, что в исторических письменных источниках упоминаются два типа такого сиденья. Один из них предназначался для гражданской магистратуры, именно он и стал предметом роскоши бытового назначения. Второй тип курульного кресла предназначался исключительно для военной верхушки. Это оно имело ярко выраженную форму седла.

Ученым не удалось определить по типу найденного кресла, кто именно подвергся кремации около 2000 лет назад - военный или гражданский чиновник. Не могут они определить даже пол погребенного человека. Археологи не исключают, что это могла быть женщина, о чем косвенно свидетельствуют найденные серьги и ткани. Кстати, найденное курульное кресло стало всего лишь четвертым подобным предметом, которые когда-либо находили во Франции.

Что касается второго погребального костра, то он был использован для кремации ребенка, умершего в возрасте от пяти до восьми лет. Богатство погребального инвентаря в данном случае также указывает на аристократическое происхождение. В этом захоронении было найдено 17 керамических сосудов, 10 бронзовых ваз, четыре стеклянных сосуда, погребальное ложе, шкатулки, костяные "фишки" для настольной игры и медные инструменты.