Родители увеличили расходы на детей

Родители так и не научились экономить на детях. Расходы на них по сравнению с другими категориями не упали совсем или сократились незначительно. Кроме того, покупательскую активность поддержали президентские выплаты, которые многие семьи решили потратить на гаджеты или компьютеры, рассказала "Российской газете" президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

С отменой ограничений все больше денег на детей родители будут тратить уже вне дома. Фото: Сергей Куксин

Доходы многих россиян упали, как при этом изменились расходы семей с детьми?

Антонина Цицулина: У покупателей-родителей есть свои особенности при совершении покупок. Их расходы упали незначительно. Траты покупателей без детей падали в прошлом году в четыре раза сильнее, чем у семей, в которых дети есть. Родителям гораздо сложнее сократить свои расходы. Дети не могут не расти. А значит, приходится обновлять одежду и обувь. Падение продаж детской одежды и обуви составило всего 1,4% по итогам 2020 года. Это в то время как взрослая одежда потеряла 14%.

Президентские выплаты семьям с детьми поддержали родителей?

Антонина Цицулина: Да, в месяцы получения выплат родители более активно совершали покупки. В июне был зарегистрирован максимальный годовой рост продаж детских товаров. Можно даже проследить, на что именно были направлены полученные средства. Родители увеличили расходы на компьютеры и программное обеспечение на 47,5% и на 14,6% в категориях "Универсальные магазины" и "Бытовая техника и электроника". Из чего можно сделать вывод, что большая часть средств пошла на организацию учебного места школьников. У родителей, чьи дети еще не ходят в школу, в тот же период увеличивались траты на одежду и обувь.

На что родители не жалели денег, пока дети находились дома?

Антонина Цицулина: Семьи больше денег тратили на игрушки, расходы на них увеличились на 11%. Детей надо было чем-то занимать. Мне кажется, за минувший год родители начали ценить воспитателей и учителей и поняли, какой это труд - заниматься с ребенком самостоятельно. Но сделали правильные выводы. Вырос рынок настольных игр, игр для совместного творчества. Многие семьи вошли во вкус, спрос на игры, в которые можно играть всей семьей, не падает.

Семьи стали больше денег тратить на игрушки, во время самоизоляции детей надо было чем-то занимать

В 2020 году сократились расходы на спорт и спортивную одежду, но вырос спрос на домашние спортивные комплексы. Сейчас в категории спортивных товаров снова повышенный спрос - но уже спортивного инвентаря, одежды, которая подходит для занятий в залах и на улицах. Дети вышли из дома и готовы снова тренироваться, заниматься активными играми.

В некоторых категориях произошла замена одних популярных товаров на другие. Падали продажи школьно-письменных товаров, но росли - товаров для творчества. Дети больше лепили, рисовали. Сократились продажи школьной формы, выросли - домашней одежды.

Сейчас спрос на товары для школы возвращается?

Антонина Цицулина: Вещи для школы изначально покупались в минимальных количествах. Родители все время находились в ожидании карантина. И сейчас, со снятием ограничений в большинстве регионов спрос в эту категорию товаров так и не вернулся. Осталось не так много времени до окончания года, родители не готовы тратиться на школьный гардероб.

На чем родители сегодня готовы экономить?

Антонина Цицулина: Нельзя сказать, что родители стали экономить на чем-то конкретном, средний чек стал меньше. Это не так заметно в городах-миллионниках, они ведут себя более устойчиво во время кризисов.

С одной стороны, расходы сокращаются за счет выбора более дешевых товаров. Мы наблюдаем эту тенденцию в течение последних лет, покупатели все больше склонны доверять товарам эконом-сегмента. С другой стороны, российские родители очень заботливые, они не готовы поступиться качеством. Особенно трепетно они относятся к качеству одежды первого слоя, которая непосредственно контактирует с кожей ребенка. При выборе одежды родители экономят скорее за счет выбора многофункциональных моделей. Съемные капюшоны, воротники, рукава, подстежки - все это на пике популярности. Скорее будет куплена одна хорошая вещь, вместо нескольких не лучшего качества. Мы видим разумный подход к тратам по формуле "качественные товары с максимальной выгодой".

Сейчас сняты основные ограничения. Как это изменит покупки родителей?

Антонина Цицулина: С отменой ограничений родители все больше денег тратят вне дома. И в основном это траты на услуги: развлечения, кафе, парки. В то же время некоторые привычки, сформировавшиеся в 2020 году, закрепились. Покупатели ушли из офлайн в онлайн-магазины. И покупки товаров в интернете останутся примерно на четверть выше, чем до начала режима самоизоляции. Причем в онлайн ушли продажи мелких товаров, канцелярии, товаров для творчества. До пандемии это был традиционный ассортимент офлайн-магазинов.

Российские детские товары интересны зарубежным покупателям?

Антонина Цицулина: Сейчас время больших возможностей для маленьких компаний. Они могут наладить продажи через мировые маркетплейсы и добиться хороших объемов продаж. У нас есть такие примеры. Причем не обязательно иметь большой ассортимент. Некоторые производители сконцентрировали свои силы на двух-трех уникальных товарах, и они пользуются спросом. Сейчас у нас примерно 50 крупных компаний, которые экспортируют детские товары в страны дальнего зарубежья, гораздо больше - в страны бывшего СНГ.

На дальние рынки хорошо идет наша образовательная продукция: книги, обучающий материал, научно-техническое творчество, игры-эксперименты. Мебель успешно экспортируют в Европу, одежду - в страны Азии и ОАЭ. Традиционно за рубежом пользуются спросом российские пазлы, сборные модели. Сейчас растет объем экспорта детской косметики и товаров для гигиены.

Без трудностей не обходится. Существует много внутренних бюрократических процедур, связанных с регулированием рынка детских товаров в странах и их подчас кардинальным различием. В некоторых странах необходима локализация производства. Кроме того, логистические процедуры и страновая специфика требует времени, долгосрочных инвестиций и компетенций команды.