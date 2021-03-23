Родители увеличили расходы на детей

Доходы многих россиян упали, как при этом изменились расходы семей с детьми?
Антонина Цицулина: У покупателей-родителей есть свои особенности при совершении покупок. Их расходы упали незначительно. Траты покупателей без детей падали в прошлом году в четыре раза сильнее, чем у семей, в которых дети есть. Родителям гораздо сложнее сократить свои расходы. Дети не могут не расти. А значит, приходится обновлять одежду и обувь. Падение продаж детской одежды и обуви составило всего 1,4% по итогам 2020 года. Это в то время как взрослая одежда потеряла 14%.
Президентские выплаты семьям с детьми поддержали родителей?
Антонина Цицулина: Да, в месяцы получения выплат родители более активно совершали покупки. В июне был зарегистрирован максимальный годовой рост продаж детских товаров. Можно даже проследить, на что именно были направлены полученные средства. Родители увеличили расходы на компьютеры и программное обеспечение на 47,5% и на 14,6% в категориях "Универсальные магазины" и "Бытовая техника и электроника". Из чего можно сделать вывод, что большая часть средств пошла на организацию учебного места школьников. У родителей, чьи дети еще не ходят в школу, в тот же период увеличивались траты на одежду и обувь.
На что родители не жалели денег, пока дети находились дома?
Антонина Цицулина: Семьи больше денег тратили на игрушки, расходы на них увеличились на 11%. Детей надо было чем-то занимать. Мне кажется, за минувший год родители начали ценить воспитателей и учителей и поняли, какой это труд - заниматься с ребенком самостоятельно. Но сделали правильные выводы. Вырос рынок настольных игр, игр для совместного творчества. Многие семьи вошли во вкус, спрос на игры, в которые можно играть всей семьей, не падает.
В 2020 году сократились расходы на спорт и спортивную одежду, но вырос спрос на домашние спортивные комплексы. Сейчас в категории спортивных товаров снова повышенный спрос - но уже спортивного инвентаря, одежды, которая подходит для занятий в залах и на улицах. Дети вышли из дома и готовы снова тренироваться, заниматься активными играми.
В некоторых категориях произошла замена одних популярных товаров на другие. Падали продажи школьно-письменных товаров, но росли - товаров для творчества. Дети больше лепили, рисовали. Сократились продажи школьной формы, выросли - домашней одежды.
Сейчас спрос на товары для школы возвращается?
Антонина Цицулина: Вещи для школы изначально покупались в минимальных количествах. Родители все время находились в ожидании карантина. И сейчас, со снятием ограничений в большинстве регионов спрос в эту категорию товаров так и не вернулся. Осталось не так много времени до окончания года, родители не готовы тратиться на школьный гардероб.
На чем родители сегодня готовы экономить?
Антонина Цицулина: Нельзя сказать, что родители стали экономить на чем-то конкретном, средний чек стал меньше. Это не так заметно в городах-миллионниках, они ведут себя более устойчиво во время кризисов.
С одной стороны, расходы сокращаются за счет выбора более дешевых товаров. Мы наблюдаем эту тенденцию в течение последних лет, покупатели все больше склонны доверять товарам эконом-сегмента. С другой стороны, российские родители очень заботливые, они не готовы поступиться качеством. Особенно трепетно они относятся к качеству одежды первого слоя, которая непосредственно контактирует с кожей ребенка. При выборе одежды родители экономят скорее за счет выбора многофункциональных моделей. Съемные капюшоны, воротники, рукава, подстежки - все это на пике популярности. Скорее будет куплена одна хорошая вещь, вместо нескольких не лучшего качества. Мы видим разумный подход к тратам по формуле "качественные товары с максимальной выгодой".
Сейчас сняты основные ограничения. Как это изменит покупки родителей?
Антонина Цицулина: С отменой ограничений родители все больше денег тратят вне дома. И в основном это траты на услуги: развлечения, кафе, парки. В то же время некоторые привычки, сформировавшиеся в 2020 году, закрепились. Покупатели ушли из офлайн в онлайн-магазины. И покупки товаров в интернете останутся примерно на четверть выше, чем до начала режима самоизоляции. Причем в онлайн ушли продажи мелких товаров, канцелярии, товаров для творчества. До пандемии это был традиционный ассортимент офлайн-магазинов.
Российские детские товары интересны зарубежным покупателям?
Антонина Цицулина: Сейчас время больших возможностей для маленьких компаний. Они могут наладить продажи через мировые маркетплейсы и добиться хороших объемов продаж. У нас есть такие примеры. Причем не обязательно иметь большой ассортимент. Некоторые производители сконцентрировали свои силы на двух-трех уникальных товарах, и они пользуются спросом. Сейчас у нас примерно 50 крупных компаний, которые экспортируют детские товары в страны дальнего зарубежья, гораздо больше - в страны бывшего СНГ.
На дальние рынки хорошо идет наша образовательная продукция: книги, обучающий материал, научно-техническое творчество, игры-эксперименты. Мебель успешно экспортируют в Европу, одежду - в страны Азии и ОАЭ. Традиционно за рубежом пользуются спросом российские пазлы, сборные модели. Сейчас растет объем экспорта детской косметики и товаров для гигиены.
Без трудностей не обходится. Существует много внутренних бюрократических процедур, связанных с регулированием рынка детских товаров в странах и их подчас кардинальным различием. В некоторых странах необходима локализация производства. Кроме того, логистические процедуры и страновая специфика требует времени, долгосрочных инвестиций и компетенций команды.