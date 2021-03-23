Роскомнадзор предлагает расширить действие закона о персональных данных на иностранные интернет-площадки и ограничить трансграничную передачу данных в целях защиты прав граждан. Об этом сообщил замглавы ведомства Владимир Логунов в ходе заседания рабочей группы комитета Госдумы по борьбе с киберпреступлениями.

"Принципы, которые заложены в законе о персональных данных, нужно распространить на иностранные интернет-площадки, сделать это можно в том числе в соглашении между уполномоченным органом власти в области персональных данных, это Роскомнадзор, и иностранными органами власти. Возможно, какими-то другими механизмами, но это задача не теряет своей актуальности", - приводит слова Логунова РИА Новости.

Также Роскомнадзор предлагает ограничить трансграничную передачу персональных данных в целях защиты прав граждан. "То есть ограничить, внести некоторые правила трансграничной передачи, чтобы не распространять их на зарубежные юрисдикции, на иностранные интернет-площадки", - добавил Логунов.