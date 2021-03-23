Рослесинфорг: На спасение 175 тыс га леса от вредителей ушло 5,3 млрд рублей

Площадь леса, на которой зафиксированы очаги вредителей, за прошлый год сократилась с 3 до 2,1 млн гектаров, подсчитал Рослесинфорг. За то же время площадь погибших лесных насаждений уменьшилась на 4%. Добиться этого помогли защитные мероприятия. Стоимость их проведения, по данным Рослесинфорга, в прошлом году составила 5,3 миллиарда рублей.

"Насекомые - основная причина гибели лесов. На их долю приходится 21% уничтоженных деревьев, - рассказали в организации. - Следом идут погодные условия и почвенно-климатические факторы - 14%, болезни леса, чаще всего вызываемые поражающими ствол и корневую систему грибами, - 3%, вклад диких животных и антропогенных факторов - 1%".

Затухание очагов распространения насекомых-вредителей может происходить естественным образом или в результате проводимых защитных мероприятий, отметили в Рослесинфорге. Низкие температуры и прочие неблагоприятные условия здесь играют большую роль, чем активные действия человека. В 2020 году вредители "самоликвидировались" на площади в 549 тысяч гектаров. Однако еще на 175 тысячи гектаров леса их пришлось уничтожать людям.

Для уничтожения насекомых используют разные методы, объяснили в Рослесинфорге. Где-то достаточно улучшить условия для птиц, чтобы они плотнее заселили лес и решили эту проблему сами. В других местах приманивают ежей, кротов, землероек, барсуков и летучих мышей, которые тоже питаются насекомыми. Однако в некоторых случаях приходится использовать пестициды. Их можно распылять вручную, с автомобиля или самолета. Авиационный способ опрыскивания лесов - самый дорогой, именно из-за него борьба с вредителями леса получается такой затратной.

"Один из самых опасных для леса видов насекомых, сибирский и непарный шелкопряд, умерил в прошлом году свои аппетиты на 700 тысяч гектаров, - добавили в Рослесинфорге. - Если в 2019 году очаги его распространения были зафиксированы на площади два млн га, то уже через год владения шелкопряда составили менее 1,3 млн гектаров хвойных и лиственных лесов. Дубовая зеленая листовертка сократила свои притязания на 8 тысяч га и теперь угрожает 30,5 тысячи га дубрав. Ареал пилильщика стабилен и составляет 33 тысяч га сосновых лесов".

Существенные проблемы с вредителями, по мнению специалистов, имеют место в Краснодарском и Красноярском краях, Томской и Тюменской областях, а также на Алтае.