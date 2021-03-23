Роспотребнадзор смягчит требования к детским лагерям

Роспотребнадзор изменит противоэпидемические требования к детским лагерям. Напомним, сейчас, согласно санитарным правилам СП 3.1/2.4.3598-20, детские лагеря могут быть заполнены только на 50 процентов. Эту и другие нормы предлагается смягчить.

- Роспотребнадзор уделяет значительное внимание отдыху и оздоровлению детей, - сообщили "РГ" в ведомстве. - Учитывая эпидемиологическую ситуацию в России, Роспотребнадзор считает возможным изменить требования к проведению летней оздоровительной кампании. Совместно с регионами РФ проработаны изменения в документы, регламентирующие санитарно-эпидемиологические требования к объектам отдыха и оздоровления детей.

Документ уже опубликован для общественного обсуждения.

- Наполняемость детей в отрядах летних оздоровительных учреждений может быть увеличена до 75 процентов от проектной вместимости, дети смогут отдыхать не только в субъекте проживания, но и выезжать за его пределы, - рассказали "РГ" в Роспотребнадзоре. - Регионы РФ смогут принимать решения об открытии палаточных лагерей в зависимости от эпидемиологической ситуации в субъекте.

Еще одно важное изменение: отдых детей может быть организован без проживания персонала на территории оздоровительного учреждения при условии проведения еженедельного обследования персонала на новую коронавирусную инфекцию любым из методов, определяющих антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем.

К слову, как стало известно "РГ", для регионов это послабление - очень важное, так как найти персонал, который бы согласился не выходить за пределы детского лагеря на протяжении всей смены или всего летнего сезона - было в прошлом году очень сложно.

- Вопросы подготовки и проведения летней оздоровительной кампании находятся на особом контроле Роспотребнадзора, - подчеркнули в ведомстве.