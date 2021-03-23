Россия и Китай продлили Договор о добрососедстве и дружбе на пять лет

"За последние двадцать лет Договор заложил прочную правовую основу для здорового, устойчивого развития российско-китайских отношений и способствовал их модернизации", - отметил Ван И. При этом глава МИД КНР считает, что со временем документ придется адаптировать к нынешним реалиям двусторонних отношений, а значит - ему понадобится "новое наполнение".

Напомним, 16 июля 2001 года лидеры РФ и КНР Владимир Путин и Цзян Цзэминь подписали фундаментальный для двусторонних отношений Договор, ратифицирован он был в феврале 2002-го. В документе предусматривается возможность его автоматического продления каждые пять лет.

На переговорах с Лавровым Ван И также успел покритиковать Запад. По его словам, "горстки европейских сил" на мировой арене выступают с обвинениями в адрес Пекина и Москвы, распространяя "ложь под надуманным предлогом". Однако на Западе все равно понимают, что эти попытки вмешательства во внутренние дела Китая и России "уже далеко в прошлом", считает Ван И.