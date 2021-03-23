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Рубрика: В мире

Россия и Китай продлили Договор о добрососедстве и дружбе на пять лет

Текст: Екатерина Забродина
Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем, который в этом году отмечает 20-летний юбилей, будет снова автоматически продлен на пять лет. Об этой договоренности объявил министр иностранных дел КНР Ван И, открывая встречу со своим российским коллегой и гостем Сергеем Лавровым в городе Гуйлинь, передает РИА Новости.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

"За последние двадцать лет Договор заложил прочную правовую основу для здорового, устойчивого развития российско-китайских отношений и способствовал их модернизации", - отметил Ван И. При этом глава МИД КНР считает, что со временем документ придется адаптировать к нынешним реалиям двусторонних отношений, а значит - ему понадобится "новое наполнение".

Фото: EPA
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Напомним, 16 июля 2001 года лидеры РФ и КНР Владимир Путин и Цзян Цзэминь подписали фундаментальный для двусторонних отношений Договор, ратифицирован он был в феврале 2002-го. В документе предусматривается возможность его автоматического продления каждые пять лет.

На переговорах с Лавровым Ван И также успел покритиковать Запад. По его словам, "горстки европейских сил" на мировой арене выступают с обвинениями в адрес Пекина и Москвы, распространяя "ложь под надуманным предлогом". Однако на Западе все равно понимают, что эти попытки вмешательства во внутренние дела Китая и России "уже далеко в прошлом", считает Ван И.

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