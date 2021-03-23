"Российская газета" расширила информационные связи с Киргизией

"Российская газета" заключила соглашение о контент-партнерстве с главным и старейшим информационным агентством Киргизии "Кабар" и СМИ Чуйского региона республики - областным медиа-центром. Соответствующие документы подписаны сегодня представителями масс-медиа КР и заместителем генерального директора "РГ" Андреем Першиным.

- Киргизия - первое иностранное государство, которое присоединилось к проекту "Российской газеты" по контент-партнерству, - сообщил Андрей Першин. - Уверен, что пользу от соглашений получат все его участники. В рамках проекта мы уже сотрудничаем с 574 изданиями в 64 субъектах Российской Федерации, а теперь выходим на новый уровень. Программа принимает международный масштаб. Завершаются переговоры с коллегами из ряда провинций КНР, и вскоре к проекту присоединятся и китайские журналисты.

- "Российская газета" - одна из ведущих газет РФ, имеет большую аудиторию, - заявил директор "Кабар" Кубанычбек Таабалдиев. - Сотрудничество открывает перед нашим информационным агентством большие перспективы. Между Россией и Киргизстаном установлены тесные связи, и они продолжают укрепляться.

- Главное, что наши страны будут лучше знать друг друга, - убеждена главный редактор газеты "Чуйские известия" Антонина Блиндина. - Мы будем обмениваться не только контентом, но и опытом, важным в профессиональной подготовке журналистов.

Вхождение Киргизии в проект "Российской газеты" контент-партнерства высоко оценил первый вице-премьер республики Артем Новиков.

- Очень важно, что "Российская газета" выстраивает тесные коммуникации с нашими местными СМИ, - заявил он на встрече с Андреем Першиным. - Благодаря сотрудничеству с "РГ" у журналистов Киргизстана появится возможность задавать вопросы, волнующие аудиторию в республике, российским политическим деятелям. Эта дорога может стать двусторонней. Темы, которые, в свою очередь, волнуют российских граждан, вы можете поднимать перед нашими политиками. Мы готовы предоставлять информацию максимально открыто.

Ранее "Российская газета" заключила соглашение о контент-партнерстве с Иссык-Кульским областным медиа-центром.